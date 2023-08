Un grupo de investigadores ha confirmado que una punta de flecha descubierta a fines del siglo XIX en una vivienda cerca del lago Mörigen, en Suiza, estaba hecha realmente de fragmentos de un meteorito. Se remonta a la Edad del Bronce, entre el 900 y el 800 a. C., y demuestra que las sociedades antiguas eran conscientes de estos meteoritos, sugiriendo la existencia de una red comercial alrededor de la explotación de los recursos aportados por las rocas espaciales, que llegó más lejos de lo que los arqueólogos pensaron inicialmente.

Científicos del Museo de Historia Natural de Berna, en Suiza, y la Universidad de Friburgo, en Alemania, lograron confirmar mediante espectrometría gamma y una combinación de técnicas interdisciplinarias provenientes de la arqueología, la astronomía y la física de partículas, que una punta de flecha confeccionada en la Edad del Bronce y hallada en Suiza se realizó con hierro extraído de los restos de un meteorito.

Un caso atípico

El hallazgo es verdaderamente extraño y ha sorprendido a los especialistas, ya que aunque en esa zona de Europa ya se manejaban las técnicas para confeccionar hierro a través de minerales, aproximadamente desde el siglo IX antes de Cristo, no se dispone prácticamente de registros que documenten el trabajo a partir de restos meteoríticos. El descubrimiento también confirma que ya existía entonces una red de comercialización enfocada en minerales extraídos de rocas espaciales, que habían impactado en algún momento con nuestro planeta.

La punta de flecha mide 39 milímetros de largo y pesa 2,9 gramos, y fue descubierta en un sitio de viviendas sobre pilotes de la Edad del Bronce en Mörigen, junto al lago Biel, en Suiza. Fue identificada durante excavaciones realizadas en el siglo XIX, pero solamente ahora pudo confirmarse su origen, al combinar técnicas como la microscopía óptica, la microscopía electrónica de barrido, la tomografía de rayos X, la fluorescencia de rayos X, la emisión de rayos X inducida por muones (MIXE) y la espectrometría gamma de alta sensibilidad.

Los resultados del nuevo estudio, que han sido publicados recientemente en la revista Journal of Archaeological Science, indican que el análisis químico de la punta de flecha presenta algunos isótopos que solo se producen en el espacio exterior, como aluminio-26. Según una nota de prensa, esto se constituye en una evidencia inequívoca de que el material utilizado para crear la pieza era de un meteorito, que había estado expuesto a la radiación cósmica en el espacio durante mucho tiempo.

¿Meteorito identificado?

Sin embargo, los objetos arqueológicos hechos de hierro meteorítico son extremadamente raros y, por lo tanto, probablemente no se usaron como un artículo cotidiano sino con algún otro fin más complejo y especial. Hasta el momento, solo se conocen 55 de estos objetos en Europa, Asia y África: provienen de 22 sitios diferentes, pero 19 de estos objetos fueron hallados en la tumba del faraón Tutankamón, en Egipto.

Aunque se han identificado pocos meteoritos de hierro en Europa, los investigadores creen que la punta de flecha se confeccionó a partir de restos del meteorito "Kaalijarv", que cayó en Estonia durante la Edad del Bronce, aproximadamente en 1500 a. C. La caída de este meteorito de importantes dimensiones produjo varios cráteres de hasta 100 metros de diámetro: cuando los fragmentos de meteoritos tan grandes explotan en el suelo, es probable que produzcan muchas astillas pequeñas, las cuales se habrían utilizado para crear la herramienta. Ahora, nuevos análisis intentarán confirmar si efectivamente este meteorito es el origen del objeto hallado en Suiza.

Referencia

An arrowhead made of meteoritic iron from the late Bronze Age settlement of Mörigen, Switzerland and its possible source. Beda A. Hofmann et al. Journal of Archaeological Science (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.jas.2023.105827