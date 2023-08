Unas gotas de agua en el Himalaya de 600 millones de años de antigüedad explican cómo se produjo la "explosión cámbrica", la súbita aparición de una increíble diversidad de vida sobre la Tierra, de la que forman parte muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad.

El Himalaya es una cadena montañosa que se formó hace unos 55 millones de años, cuando la placa india colisionó con la placa euroasiática. Pero antes de que existiera el Himalaya, en ese lugar había un océano llamado Proto-Tethys, que cubría parte de Asia e India.

Ahora, un equipo de científicos del Instituto Indio de Ciencias de Bangalore, ha encontrado en el Himalaya unos minerales que contienen unas gotas de agua muy antiguas, que nos permiten saber cómo era ese océano hace entre 600 y 700 millones de años.

Unas cápsulas del tiempo en las rocas

Esas gotas de agua se encuentran dentro de unos minerales llamados magnesitas, que son carbonatos de magnesio. Estos minerales se formaron hace entre 600 y 700 millones de años, cuando el agua marina se filtró en las grietas de las rocas y reaccionó con el magnesio, formando los carbonatos.

Estos carbonatos se cristalizaron y sellaron las gotas de agua, protegiéndolas de los cambios ambientales. De esta forma, las gotas de agua se han conservado como unas cápsulas del tiempo: mantienen la composición química del océano primitivo, que era muy diferente al actual.

Los científicos creen que estos depósitos pueden proporcionar información sobre las condiciones oceánicas antiguas, como el pH, la química y la composición isotópica, que hasta ahora sólo han sido teorizadas o modeladas. Esta información puede ayudar a responder preguntas relacionadas con la evolución de los océanos, e incluso de la vida, en la historia de la Tierra.

Glaciación y vida

Hace entre 700 y 500 millones de años, gruesas capas de hielo cubrieron la Tierra durante un período prolongado, llamado glaciación de la Tierra Bola de Nieve (uno de los mayores eventos glaciales en la historia de la Tierra).

En aquellos tiempos el océano tenía una pobre concentración de oxígeno, lo que indica que la vida era muy simple y escasa. Solo podían sobrevivir algunos microorganismos anaerobios, es decir, que no necesitaban oxígeno para respirar.

Lo que siguió a esto fue un aumento súbito en la cantidad de oxígeno en la atmósfera de la Tierra, llamado Segundo Gran Evento de Oxigenación, que finalmente condujo a la evolución de formas de vida complejas que incluyen muchos de los principales grupos de animales presentes en la actualidad.

Hasta ahora, los científicos no han comprendido completamente cómo se relacionaron estos eventos debido a la falta de fósiles bien conservados y a la desaparición de todos los océanos que existieron en la historia de la Tierra. Ahora creen que las rocas marinas en el Himalaya proporcionan algunas respuestas.

Posible explicación

La explicación para este cambio que tienen los autores de la nueva investigación es la siguiente: los estromatolitos de las cianobacterias fotosintéticas, que crecen lentamente, habrían prosperado en las condiciones oligotróficas (con escasos nutrientes) del océano primitivo, lo que podría explicar de dónde provino el aumento de oxígeno después del final de la fase de Tierra Bola de Nieve.

Consideran que las condiciones en las zonas de aguas poco profundas del mar primitivo en ese momento promovieron el crecimiento de cianobacterias, que a su vez produjeron más y más oxígeno.

De esta forma, concluyen, las condiciones conservadas en el agua de mar primordial y la magnesita del Himalaya pueden haber preparado el escenario para el aumento de oxígeno que permitió la evolución de los primeros organismos multicelulares.

