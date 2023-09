Dos o tres agujeros negros podrían estar acechando a nuestro planeta a solo 150 años luz de distancia, según una nueva investigación. Se ubicarían en el Cúmulo de las Híades, en la constelación de Tauro: habrían sido expulsados del denso cúmulo de estrellas hace 150 millones de años para vagar solos por la galaxia, pero a pesar de esto seguirían ubicándose en posiciones relativamente cercanas a la Tierra.

Un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugiere la existencia de entre dos y tres agujeros negros en el cúmulo de las Híades, considerado el cúmulo estelar abierto más cercano al Sistema Solar. De confirmarse este hallazgo, se convertirían en los agujeros negros más cercanos a la Tierra jamás detectados hasta hoy, ya que se localizan a solo 150 años luz de distancia.

Simulaciones y observaciones

El descubrimiento es el fruto del trabajo de un grupo internacional de científicos liderado por Stefano Torniamenti, de la Universidad de Padua, en Italia, con una importante participación de Mark Gieles y Friedrich Anders, de la Universidad de Barcelona, en España. En principio, los investigadores crearon una simulación de los movimientos y evoluciones de las estrellas en las Híades, un cúmulo localizado en la constelación de Tauro.

Esta simulación también se generó con agujeros negros incluidos en la ecuación: los científicos compararon posteriormente los resultados con observaciones reales realizadas previamente sobre las velocidades y posiciones de la población estelar en el cúmulo, a partir de un conjunto de datos aportado por el Telescopio Espacial Gaia de la Agencia Espacial Europea (ESA).

Gaia fue lanzado en 2013 y ha marcado un antes y un después en cuanto al estudio de la ubicación de las estrellas y otros objetos cósmicos en los enormes cúmulos estelares abiertos, que son gigantescas agrupaciones de estrellas atraídas entre sí por efecto de la gravedad.

¿Vagando por el cosmos?

Según un artículo publicado en Space.com, Torniamenti y sus colegas descubrieron al concluir este análisis que los modelos simulados que mejor se alineaban con las observaciones reales de las Híades eran aquellos que incluían dos o tres agujeros negros dentro del cúmulo de estrellas. Al mismo tiempo, concluyeron que estos agujeros negros podrían haber sido expulsados del cúmulo hace no más de 150 millones de años, algo que también coincide con los datos de Gaia.

A pesar de esta aparente expulsión violenta, y aunque los agujeros negros se habrían convertido en “rebeldes” y estarían vagando por la Vía Láctea, igualmente se mantendrían lo suficientemente cerca de la Tierra. En consecuencia, tanto si se confirmara la hipótesis de la expulsión como si se concluyera que las estructuras aún siguen en el interior de las Híades, los dos o tres agujeros negros serían considerados, en ambos casos, como los más cercanos a la Tierra identificados hasta hoy.

"Estas observaciones nos ayudan a comprender cómo la presencia de agujeros negros afecta a la evolución de los cúmulos estelares y cómo los cúmulos estelares, a su vez, contribuyen a las fuentes de ondas gravitacionales. Los resultados también nos dan una idea de cómo se distribuyen estos misteriosos objetos por la galaxia", concluyó en una nota de prensa Mark Gieles, uno de los autores principales del nuevo estudio.

Vale recordar que el agujero negro considerado como el más cercano a nuestro planeta hasta este nuevo descubrimiento era Gaia BH1, que se encuentra a 1.560 años luz de la Tierra. Como su nombre lo indica, también fue identificado a partir de datos aportados por el telescopio Gaia en 2023: las distancias muestran que los nuevos agujeros negros identificados en las Híades se encuentran unas diez veces más cerca de nuestro planeta que Gaia BH1.

Referencia

Stellar-mass black holes in the Hyades star cluster? S Torniamenti, M Gieles, Z Penoyre, T Jerabkova, L Wang and F Anders. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/stad1925