Los antropólogos han reconstruido por primera vez la apariencia del Homo Heidelbergensis, una especie extinta del género homo que vivió en el territorio de la Grecia moderna hace entre 250.000 y 150.000 años.

El Homo heidelbergensis es una especie extinta del género Homo, que surgió hace más de 600 000 años. Eran individuos altos que tenían una estatura promedio de 1,75 m con un peso de 62 kg los adultos varones, y 1,57 m con 51 kg las adultas femeninas.

Esta especie apareció en África a comienzos del Pleistoceno medio, desde donde se expandió hacia el continente europeo, dividiéndose en dos poblaciones que darán lugar a neandertales y denisovanos, por un lado (población europea), y al hombre moderno por otro (población africana).

Cráneo antiguo

Para la reconstrucción, los autores de esta investigación escanearon un cráneo encontrado hace más de 60 años en la cueva de Petralona.

Sin embargo, la mandíbula inferior de esta persona no se ha conservado, por lo que para la reconstrucción digital los investigadores utilizaron otro hallazgo: una mandíbula de Mauer, descubierta en Alemania en 1907 y que sirvió como holotipo para describir la especie H. heidelbergensis.

Los resultados del trabajo se informan en un artículo publicado en el Journal of Archaeological Science: Reports.

Parecido al hombre de Rodesia

La cueva de Petralona se encuentra en el norte de Grecia, a unos 55 kilómetros de la ciudad de Tesalónica. En 1960, un residente local descubrió en ella el cráneo de un hombre antiguo, cuyo aspecto ahora ha sido reconstruido por los científicos.

En su estructura, este cráneo es similar al llamado hombre de Rodesia (Broken Hill-1), cuyos restos fueron encontrados hace más de cien años en una mina en el territorio de la actual Zambia. Tenía un arco superciliar poderoso, un cerebro enorme y un esqueleto facial grande.

La mandíbula inferior utilizada para la reconstrucción pertenecía a una persona que vivió mucho antes, hace unos 609 ± 40 mil años. Además, estudios anteriores señalaron que mostraba signos de patología.

Procesos evolutivos

Los autores de esta investigación explican en su artículo que el rostro humano es una entidad anatómica altamente especializada. Su aparición es el resultado de procesos evolutivos que incluyen influencias biomecánicas, fisiológicas y sociales.

La aproximación facial realizada en este trabajo se basa en la relevancia de la anatomía esquelética y de los tejidos blandos y tiene como objetivo reconstruir el rostro de una persona a partir de los rasgos anatómicos del cráneo.

En medicina forense, la técnica se centra en la estimación de las características faciales de individuos no identificados. En contextos arqueológicos ha sido muy utilizada para la representación de homínidos, individuos de períodos prehistóricos e históricos.

Molde craneal

Para la aproximación facial del hombre de Petralona, los autores de este trabajo digitalizaron un molde del cráneo original con un escáner 3D Artec Spider con precisión metrológica de hasta 0,05 mm.

También crearon un modelo digital de la mandíbula de Mauer (Alemania), el holotipo de Homo heidelbergensis se utilizó para complementar virtualmente la anatomía esquelética del rostro.

Se utilizó Cinema4D (Maxon) para colocar marcadores de profundidad de tejidos blandos de acuerdo con la nomenclatura estándar.

La reconstrucción digital de la anatomía facial y textura de la piel fue desarrollada en ZBrush, un software de modelado 3D, escultura y pintura digital. Los rasgos faciales se aproximaron con el uso de técnicas que se basan en evidencia anatómica y/o estadística.

La aproximación facial del cráneo de Petralona tiene como objetivo difundir información científica y contribuir a la comprensión pública de la ciencia evolutiva, concluyen los investigadores.

