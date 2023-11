Una pirámide subterránea gigante escondida debajo de la ladera de una montaña en Indonesia, denominada Gunung Padang, es más antigua que Stonehenge o las pirámides de Giza, en Egipto, y puede llegar a rivalizar con las estructuras megalíticas más antiguas jamás construidas por manos humanas. Según la datación por radiocarbono, podría tener una antigüedad de hasta 27.000 años.

Un equipo interdisciplinario de científicos dirigido por Danny Hilman Natawidjaja, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia, ha avanzado en el análisis de los restos hallados hace más de una década de Gunung Padang, una edificación enterrada en ese país asiático que podría ser la estructura piramidal más antigua del mundo. Fue construida sobre un volcán extinto antes de los albores de la agricultura o la civilización tal como la conocemos, entre 16.000 y 27.000 años atrás.

Un sitio megalítico único

El mismo grupo de investigadores utilizó entre 2011 y 2015 una variedad de técnicas, como perforación de núcleos, radares de penetración terrestre e imágenes del subsuelo, para sondear el sitio patrimonial. Ahora, en un nuevo estudio publicado recientemente en la revista Archaeological Prospection, los científicos concluyen que los trabajos de investigación han revelado pruebas convincentes de un sitio megalítico complejo y sofisticado, de gran trascendencia para los estudios arqueológicos a nivel global.

Según los investigadores, las correlaciones entre las estratificaciones de las rocas observadas a través de exposiciones de la superficie, zanjas y registros de núcleos, combinadas con el estudio de capas y tomogramas sísmicos, demuestran la presencia de construcciones multicapa que abarcan aproximadamente 20 a 30 metros de profundidad, por debajo de una ladera montañosa.

Además, una serie de anomalías sísmicas indican la existencia de cavidades o cámaras ocultas dentro del sitio. Por si esto fuera poco, las operaciones de perforación revelaron una pérdida significativa de agua, lo que respalda aún más la presencia de espacios subterráneos. Los científicos creen que esas cámaras ocultas podrían esconder todo tipo de valiosos tesoros arqueológicos.

La datación por radiocarbono de los suelos orgánicos de las estructuras identificó múltiples etapas de construcción, que se habrían concretado miles de años antes de Cristo, en tanto que la fase inicial se remonta al Paleolítico. La pirámide enterrada se habría comenzado a edificar hasta hace 27.000 años atrás, transformándose así en la estructura piramidal más antigua del mundo.

Cuatro etapas de construcción y cámaras que esconden misterios

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, además de ser más antigua que las pirámides egipcias, mayas o que el propio Stonehenge, también desbancaría a Göbekli Tepe, un enorme conjunto de piedra en la actual Turquía de 11.000 años de antigüedad, que se considera hasta hoy el megalito más antiguo conocido en el mundo.

Los investigadores identificaron 4 unidades o segmentos en la gigantesca estructura, que responden a diferentes etapas de la construcción. La parte central probablemente se construyó entre los años 25.000 y 14.000 a. C., pero luego estuvo abandonada durante varios milenios. La construcción se reactivó con una segunda etapa alrededor del 7.900 al 6.100 a. C., ampliando el montículo central de la pirámide con varias columnas de roca y suelos de grava.

Posteriormente, obras de construcción adicionales constituyeron una tercera etapa entre el 6.000 y el 5.500 a. C. Por último, los detalles finales de la pirámide se concretaron en una cuarta etapa, alrededor del 2.000 al 1.100 a. C., siendo la parte que es más visible en la actualidad. Aún quedan por determinar las causas de este desarrollo en etapas tan separadas en el tiempo.

Los últimos hallazgos ofrecen información valiosa sobre la historia de la construcción de Gunung Padang y arrojan luz sobre las capacidades de ingeniería de las civilizaciones antiguas durante el Paleolítico. Sin embargo, el conocimiento es aún superficial y podría revelar muchas sorpresas si se logran explorar las cámaras ocultas en la enorme pirámide.

Referencia

Geo-archaeological prospecting of Gunung Padang buried prehistoric pyramid in West Java, Indonesia. Danny Hilman Natawidjaja et al. Archaeological Prospection (2023). DOI:https://doi.org/10.1002/arp.1912