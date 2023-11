La mayoría de las muestras de los meteoritos que chocan contra la Tierra y provienen de Marte parecen ser rocas que se formaron en el planeta rojo hace relativamente poco tiempo: se trata de una peculiaridad, dado que la mayor parte de la superficie marciana es muy antigua. Un nuevo hallazgo parece superar las dudas en la datación de estos materiales: serían rocas jóvenes de origen volcánico.

Un nuevo estudio liderado por el Dr. Ben Cohen, científico de la Universidad de Glasgow, en Escocia, quien trabajó junto a colegas del Museo de Historia Natural de Londres, la Universidad de Edimburgo, también en Escocia, e investigadores de Estados Unidos, concluye que la edad real de gran parte de los meteoritos marcianos que impactan contra nuestro planeta es mucho menor de lo que se pensaba hasta hoy: se trataría de rocas jóvenes de origen volcánico. La investigación se ha publicado recientemente en la revista Earth and Planetary Science Letters.

Rocas jóvenes desde Marte

De vez en cuando, la Tierra es golpeada por pequeños trozos de Marte. Estos fragmentos de roca marciana son increíblemente raros, pero pueden decirnos mucho sobre la historia geológica del planeta rojo. Hasta hoy, uno de los mayores problemas para los científicos que estudian estos meteoritos ha sido la dificultad para datarlos.

Ahora, un nuevo estudio ha comprobado que la mayoría de los meteoritos de Marte tienen sólo unos pocos cientos de millones de años: probablemente provienen de eventos volcánicos relativamente recientes, como las erupciones del volcán más grande del Sistema Solar, Olympus Mons. Esto contradice algunas teorías y pone en jaque a los científicos, ya que la superficie marciana es mucho más antigua en la mayor parte de su extensión.

Aunque se han identificado más de 70.000 meteoritos en la Tierra, se cree que sólo aproximadamente 358 de ellos se originaron en Marte. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Los impactos en el planeta rojo levantaron las rocas de la superficie de Marte y las arrojaron al espacio. Estas rocas increíblemente raras giraron alrededor del Sistema Solar, antes de estrellarse contra la Tierra millones de años después.

Despejando las dudas

Ciertas variedades de estas rocas marcianas han suscitado polémicas científicas con respecto a su datación. Es posible que las edades estimadas anteriormente sean en gran parte erróneas. Diferentes técnicas de datación han arrojado resultados distintos, lo que significa que los especialistas no están completamente seguros de las estimaciones sobre cuándo se formaron estas rocas en Marte.

De acuerdo a las conclusiones del nuevo estudio, la mejor explicación para esto es que los frecuentes “bombardeos” que sufre Marte han creado una capa de roca quebradiza en la superficie, conocida como regolito. Con el tiempo, a medida que se produjeron cada vez más impactos, esta capa de regolito se fue acumulando, mientras que al mismo tiempo nuevas erupciones volcánicas trajeron rocas más jóvenes a la superficie. De esta manera, con cada nuevo impacto se reducía la probabilidad de que las rocas más antiguas fueran levantadas, expulsadas al espacio y llegaran a nuestro planeta.

"Cuanto más antigua es la muestra, más grueso es el regolito, y cuanto más grueso es el regolito, más difícil es expulsar la roca subyacente de la superficie de Marte. Eso explicaría por qué alrededor de las tres cuartas partes de los meteoritos marcianos que llegan a la Tierra son rocas jóvenes, denominadas técnicamente shergotitas”, concluyó en una nota de prensa el Dr. Ben Cohen, autor principal del nuevo estudio.

Referencia

Synchronising rock clocks of Mars' history: Resolving the shergottite 40Ar/39Ar age paradox. Benjamin E. Cohen et al. Earth and Planetary Science Letters (2023). DOI:https://doi.org/10.1016/j.epsl.2023.118373