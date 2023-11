El proceso de hablar con las máquinas ya ha comenzado y otorga al ser humano la posibilidad de construir un mundo mejor en el que la clave estará en los algoritmos. Es urgente crear universidades para las máquinas para enseñarlas con el conocimiento de la mayoría: cuando comiencen a funcionar en el mundo físico emergerán nuevas especies sobre la Tierra.

David Vivancos, emprendedor en serie en tecnología, ciencia, arte y educación, ha desarrollado actividades pioneras desde 1995, en ámbitos como: Internet, Arte Electrónico, Realidad Virtual, Inteligencia Artificial (IA), Nanociencias, Impresión 3D, Neuro computación y Deep Learning.

Recientemente presentó su último libro, “El Fin del Conocimiento” en distintos eventos como en el Ateneo de Madrid y el Museo Arqueológico de Córdoba en unas jornadas de pensamiento humanista e inteligencia artificial.

David Vivancos se define como consejero de humanos y profesor de máquinas. Ha dirigido durante 4 años las Escuelas de Excelencia de Telefónica. Es Miembro del Consejo de Emotiv Inc. (USA), empresa pionera en el desarrollo de Interfaces Hombre-Máquina, a la que asesora en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.

Por todo ello y más cosas de su dilatada experiencia es muy interesante entrevistarle, no sólo sobre su último libro, sino también por el actual estado, casi candente, de la inteligencia artificial y cómo prepararse para lo que viene, si es que podemos hacerlo:

¿Otra revolución?

Hace nada los seres humanos no disponían de redes sociales ni se comunicaban con sus semejantes a través de sistemas como Whatsapp, incluso a nivel laboral es cotidiano. Esta tecnología crea un mundo paralelo digital en el que transcurre la vida y la economía extendida. Esto ha sucedido en pocos años y ha venido para quedarse. Tú anuncias otra revolución donde en muy poco tiempo sobre todo hablaremos con máquinas. ¿Es un proceso parecido, tan rápido, sucederá sin darnos cuenta, qué implicaciones tendrá?

Sí, ya ha comenzado este proceso, cada avance en inteligencia artificial generativa, como ChatGPT, en modelos fundacionales de lenguaje o similares, acelera este proceso, y ya se suceden los avances, prácticamente cada semana. La parte positiva será que aumentará la velocidad de la automatización, la negativa que quien no se adapte tendrá complicado ser competitivo.

Un mundo mejor

En tu último libro hablas del ser humano con relación a la irrupción de la IA ¿Cuál será el papel del ser humano en un mundo en el que deleguemos el conocimiento a las máquinas?

El de usar esa capacidad para construir un modelo de sociedad y un mundo “mejor”, primero para los humanos, pero pronto para las máquinas también.

Si el Conocimiento es la base del Trabajo y este lo es de las sociedades actuales ¿Cómo resolveremos la ecuación si el conocimiento y por lo tanto el trabajo lo tendrán las máquinas?

Posiblemente empezando por replantear el concepto del “dinero” ya que se quedará obsoleto.

¿No transferir todo el conocimiento a las máquinas es la mayor torpeza humana?

Sin ninguna duda, ya que limitamos nuestro propio desarrollo y avance.

Evitar disparidades

¿Liberará la Automatización nuestro tiempo?

Sí, ya que todo lo que hacemos de forma repetitiva, lo que repetimos, lo realizarán las máquinas, este proceso solo estará limitado por el avance de la tecnología para hacerlo.

¿Qué podríamos ganar si implementamos máquinas justas y equitativas que administren nuestras sociedades?

En teoría evitar las disparidades interesadas e injustas que terminan rigiendo parte de las sociedades actuales.

Datos y computación

En la reciente cumbre de seguridad en Bletchley Park, Reino Unido, Elon Musk, propietario de X y Tesla, respondía al primer ministro del RU, Rishi Sunak y pintó un futuro donde sólo se va a trabajar por afición, las máquinas harán todas las tareas y existirá riqueza para todos en una “era de abundancia” donde las personas recibirán una renta alta universal. ¿En esto consistirá delegar el conocimiento en las máquinas y en sus propietarios, unos nuevos señores feudales?

La clave está en los datos y la computación, y por ahora sí, los propietarios de las máquinas tienen esas capacidades, pero todo puede cambiar si conseguimos optimizar la tercera variable de la ecuación que son los algoritmos, algo a lo que dedico mucho tiempo, a que las máquinas puedan aprender con menos datos y por lo tanto con menos computación, lo que democratizaría su uso.

Otros expertos apuntan que el conocimiento generado por la IA y en paralelo a su progresiva regulación servirá para controlar el acceso de la sociedad a la misma, este proceso se podría mantener hasta por diez años. ¿Esto no es un intento de poner límites a la IA, es posible?

Es un intento sí, pero no veo ninguna forma universal de limitar la IA. No se puede.

¿Sociedad de clones?

Dices en El Fin del Conocimiento que la universidad y en general el sistema educativo está en crisis porque sobre todo no desarrolla los talentos únicos de cada persona y genera, o pretende generar una sociedad de clones. ¿Y las máquinas también corren ese riesgo?

Las máquinas dependen de los algoritmos usados/entrenados y los datos con los que ha aprendido, también son únicos, pero se podrían crear clones si hay un monopolio de IA’s, una vez aprendan en el mundo físico esto puede cambiar.

Dices que eres consejero de humanos y profesor de máquinas. Los seres humanos, de forma consciente o inconscientemente, estamos alimentando, entrenando, educando a las máquinas. ¿Lo estamos haciendo bien, mal?

Mayoritariamente lo hacemos de forma inconsciente, alimentando las IAs de terceros, por lo que por ahora falta consciencia en el proceso, y por otro lado estamos limitando lo que enseñamos a las máquinas por lo que queda mucho por mejorar.

Universidad para las máquinas

¿No tendríamos que crear ya la primera universidad de máquinas?

Sí, tenemos que acelerar el proceso de “enseñar” a máquinas con el conocimiento de la mayoría. Es imprescindible.

Si hay que crear ya una universidad de máquinas, supongo que también de profesores que enseñen bien a las máquinas. ¿cómo se haría esto?

Así es, el primer paso es tener profesores de máquinas, pero también la computación necesaria, los algoritmos, la infraestructura y todo esto contando con que la regulación no lo entorpezca o peor, lo trate de evitar.

¿Sería una universidad pública o privada?

Con la visión fundamentalmente cortoplacista, veo difícil que sea pública.

¿Habría que enseñar a las maquinas bien desde el principio?, ¿qué significa eso?

Si damos con el algoritmo único de aprendizaje con el que se intuye se rige el cerebro humano y lo replicamos, entonces sí, supondría algo parecido a enseñar a un ser humano que acaba de nacer.

Mucho más que software inteligente

¿La inteligencia artificial es sólo software inteligente, o es algo más?

Mucho más, hace tiempo que dejamos solo de programar máquinas, estamos comenzado a replicar o crear un nuevo tipo de inteligencia no biológica.

¿Se desarrollará de verdad cuando esté asociada a sistemas robóticos?

Sí, necesita “vivir” en el mundo físico a través de la robótica, con sensores y actuadores con los que interactuar con el entorno, eso lo cambiará todo.

¿La inteligencia artificial es vida, o lo será?

Lo será.

¿Cuándo?

No lo sé, pero podría ser factible en menos de una década.

¿Nuevas especies?

Muchos autores expertos en tecnología y en prospectiva tecnológica piensan que las máquinas son un nuevo eslabón de la evolución y se están replanteando el concepto de especie. A nivel técnico, ¿cuándo podríamos decir que las inteligencias artificiales constituirán una nueva especie, o nuevas especies?

Sería en plural, con el concepto tradicional de especie, sería cuando independientemente del ser humano comiencen a evolucionar en el mundo físico.

El científico James Lovelock nos dijo que los principales aliados de la humanidad en el combate contra la extinción de la vida, para asegurar la sostenibilidad, serán las inteligencias artificiales cíborgs. Tú has hablado de automatizar el planeta para afrontar riesgos existenciales como la emergencia climática del calentamiento global. ¿Es más un deseo, o se fundamenta en hechos concretos, cómo sería esto, hay que hacer un plan, hay tiempo para hacerlo y ejecutarlo?

Parte de un deseo sin duda, pero solo extrapolando los avances, incluso en los estadios previos de la IA, como lo que ha sucedido en el mundo empresarial con la analítica, está claro que con datos y algoritmos se pueden mejorar los resultados, solo hay que usar esos principios en otros problemas que parece no interesan tanto. Sí, hay que hacer un plan, pero si no se pone en práctica desde el inicio no parece que quede mucho tiempo y sobre todo lo que no veo claro es cómo se puede convencer a todos los “actores” necesarios para desplegar de forma universal estas soluciones que relativamente “fácil” descubriría una IA con los datos apropiados.