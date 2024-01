Los lagos del mundo se enfrentan a una posible crisis de oxígeno debido a la anoxia, un proceso que aumenta espontáneamente cada año: puede desencadenar una catastrófica espiral descendente que se acelera con el calentamiento global.

Un estudio internacional ha descubierto que, una vez que un lago ha experimentado una deficiencia de oxígeno, es probable que vuelva a sufrir la misma condición en el futuro.

Este fenómeno, conocido como anoxia, amenaza a las aguas interiores de todo el mundo y puede desencadenar una espiral descendente que se acelera con el calentamiento global, según los autores de esta investigación.

La anoxia se refiere a la falta de oxígeno en un cuerpo de agua, lo que puede llevar a la creación de "zonas muertas" donde la vida no puede sostenerse.

Reacción en cadena

Este estudio descubrió que los lagos que alguna vez fueron afectados por la falta de oxígeno en las aguas profundas son afectados nuevamente al año siguiente.

Como resultado, las condiciones de vida para los peces e invertebrados continúan deteriorándose, los gases de efecto invernadero se liberan cada vez más y los ciclos de nutrientes (intercambio de materia orgánica e inorgánica) se intensifican.

El estudio analizó los datos de más de 600 lagos, principalmente de Europa y América del Norte, durante más de 100.000 campañas de medición.

Los resultados, publicados en la revista Global Change Biology, muestran que los lagos que habían experimentado anoxia en un año tenían una alta probabilidad de volver a sufrirla al año siguiente, con una mayor intensidad y duración. Es un proceso que, una vez iniciado, solo va a peor, particularmente en los lagos próximos a lugares donde se desarrolla actividad humana.

Procesos químicos

Esto se debe a que la falta de oxígeno afecta a varios procesos biogeoquímicos que regulan el ciclo de los nutrientes en el agua.

Uno de estos procesos es la liberación de fósforo desde los sedimentos del fondo del lago, que estimula el crecimiento de las algas planctónicas en la superficie. Las temperaturas más altas favorecen también la formación de algas.

Estas algas, cuando mueren, son descompuestas por bacterias en el fondo, que consumen el oxígeno. Esto lleva a una falta de oxígeno en el lago, especialmente en las partes más profundas.

A su vez, el aumento de la temperatura del agua reduce la solubilidad del oxígeno y dificulta su mezcla entre las capas superficiales y profundas del lago

Dimensión global

Los efectos a largo plazo del agotamiento del oxígeno en los lagos pueden ser graves y multifacéticos y afectar tanto a los ecosistemas acuáticos como al clima global.

Este proceso se complica aún más porque el calentamiento global está aumentando las temperaturas del agua, lo que reduce la cantidad de oxígeno que los lagos pueden contener.

La anoxia también tiene implicaciones para las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que mejora la liberación de metano desde los lagos.

Mejor gestión

Los autores del estudio advierten que la anoxia tiene graves consecuencias para la biodiversidad y la calidad del agua de los lagos, y que es necesario implementar medidas de gestión de los nutrientes para prevenir o revertir este fenómeno.

Asimismo, señalan que sus hallazgos pueden ayudar a los investigadores y a las autoridades a comprender mejor el estado de salud de los lagos y a predecir su susceptibilidad a futuras crisis de oxígeno.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada lago es único y puede verse afectado por una variedad de factores, incluyendo la contaminación, el clima y las características físicas del lago, lo cual complica cualquier gestión, advierten los investigadores.

Referencia

Anoxia begets anoxia: A positive feedback to the deoxygenation of temperate lakes. Abigail S. L. Lewis et al. Global Change Biology, Volume30, Issue1, January 2024, e17046. DOI:https://doi.org/10.1111/gcb.17046