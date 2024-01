Detectan una extraña y poderosa señal extragaláctica de rayos gamma

Una característica inesperada y aún inexplicable fuera de nuestra galaxia fue descubierta por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi de la NASA. Se trata de una emisión de rayos gamma que incluye algunas de las partículas cósmicas más energéticas jamás identificadas hasta hoy.

Astrónomos que analizan 13 años de datos provistos por el Telescopio Espacial de Rayos Gamma Fermi han descubierto una emisión que proviene desde fuera de nuestra galaxia: por el momento, la poderosa señal de rayos gamma no tiene explicación y desconcierta a los especialistas de la NASA.

Fortuito y sorprendente

“Es un descubrimiento completamente azaroso. Encontramos una señal mucho más fuerte, y en una parte diferente del cielo, con respecto a la que estábamos buscando en principio”, indicó en una nota de prensa el científico Alexander Kashlinsky, quien presentó la investigación en la reunión 243 de la Sociedad Astronómica Estadounidense en Nueva Orleans y en un artículo publicado en The Astrophysical Journal Letters.

El telescopio Fermi puede detectar rayos gamma, que son enormes ráfagas de luz energética de miles a cientos de miles de millones de veces más grandes de aquello que nuestros ojos pueden apreciar. Habitualmente se crean cuando las estrellas explotan o se produce una reacción extrema en su núcleo.

En principio, los científicos buscaban una de las fuentes de rayos gamma más antiguas, presentes en el fondo cósmico de microondas o CMB, el remanente de las emisiones producidas por el Big Bang.

Revelando el misterio de los rayos gamma cósmicos

En cambio, detectaron una señal proveniente de una dirección similar, aunque claramente por fuera de la Vía Láctea y con una magnitud superior a algunas de las partículas cósmicas más energéticas que habían identificado previamente.

Los especialistas creen que el descubrimiento podría estar relacionado con una emisión de rayos gamma cósmicos detectada por el Observatorio Pierre Auger en Argentina, en 2017.

Ambos fenómenos podrían originarse a partir de una sola fuente no identificada, dada su estructura similar. Los astrónomos esperan localizar la misteriosa fuente o desarrollar explicaciones alternativas para ambas características.

Además, este descubrimiento inesperado de la NASA podría ayudar a los científicos a confirmar o desafiar ideas sobre cómo se crea la estructura de los rayos gamma cósmicos y su verdadera naturaleza.

Referencia

Probing the Dipole of the Diffuse Gamma-Ray Background. A. Kashlinsky et al. The Astrophysical Journal Letters (2024). DOI: 10.3847/2041-8213/acfedd