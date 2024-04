Descubren antiguas partículas de polvo espacial provenientes de otro sistema estelar

Los astrónomos han descubierto una rara partícula de polvo atrapada en un antiguo meteorito extraterrestre, que fue formado por una estrella distinta a nuestro Sol. El polvo se habría originado luego de una supernova: las partículas son como "cápsulas del tiempo celestes" y proporcionan una instantánea de la vida de su estrella madre.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Curtin, en Australia, ha concretado un importante descubrimiento al identificar una extraña partícula de polvo interestelar dentro de un meteorito. La misma se originó en un sistema extrasolar, cuando la estrella central explotó en forma de una supernova que quema hidrógeno. Los resultados del estudio se han publicado en la revista The Astrophysical Journal.

Polvo de estrellas más allá del Sol

Los meteoritos que sobrepasan la atmósfera terrestre están compuestos principalmente de material que se formó en nuestro Sistema Solar, pero también pueden contener pequeñas partículas que se originaron en estrellas nacidas mucho antes que nuestro Sol. Los científicos sostienen que estas partículas, conocidas como granos presolares, son reliquias de otras estrellas: analizar su composición puede arrojar luz sobre los inicios de la Vía Láctea y del cosmos en general.

Al utilizar una técnica llamada tomografía con sonda atómica para analizar la partícula identificada y reconstruir la química a escala atómica, los investigadores lograron acceder a la información oculta en su interior. "Estas partículas son como cápsulas del tiempo celestes y proporcionan datos claves sobre la vida de su estrella progenitora", indicó en una nota de prensa la Dra. Nicole Nevill, autora principal del estudio y líder del equipo científico.

Además, explicó que el material creado en nuestro Sistema Solar tiene proporciones predecibles de isótopos, o sea variantes de elementos con diferente número de neutrones. Sin embargo, la partícula analizada posee una proporción de isótopos de magnesio distinta a la que puede encontrarse en cualquier elemento originado en nuestro sistema estelar.

Revelando misterios de los sistemas extrasolares

“La proporción isotópica de magnesio más extrema de estudios anteriores de granos presolares fue de aproximadamente 1.200. El grano de nuestro estudio tiene un valor de 3.025: es el más alto jamás descubierto. Esta proporción isotópica excepcionalmente alta solo puede explicarse por su formación en un tipo de estrella recientemente descubierta: una supernova que quema hidrógeno", agregó Nevill en el comunicado.

Los especialistas explicaron que la supernova que quema hidrógeno es una tipología de estrella que se descubrió prácticamente al mismo tiempo que se analizaba la pequeña partícula de polvo interestelar. Al aprovechar las ventajas de la sonda atómica en el estudio, los especialistas lograron obtener un nivel de detalle sin precedentes en torno a estos materiales, que ayudará a comprender cómo se formaron estas estrellas y cómo estallan luego en estas extrañas supernovas.

Para concluir, los científicos destacaron que los nuevos descubrimientos derivados del estudio de partículas extrañas en meteoritos están haciendo posible obtener información sobre eventos cósmicos más allá de nuestro Sistema Solar. Hasta el momento, estos fenómenos eran una enorme incógnita. El avance en este campo promete dejar atrás muchos misterios en torno a la formación estelar en los inicios del Universo.

Referencia

Atomic-scale Element and Isotopic Investigation of 25Mg-rich Stardust from an H-burning Supernova. N. D. Nevill et al. The Astrophysical Journal (2024). DOI:https://doi.org/10.3847/1538-4357/ad2996