Detectan extraños pulsos de radio procedentes de un magnetar que desconciertan a los científicos

Los astrónomos han detectado señales de radio inusuales procedentes de XTE J1810-197, un radiomagnetar o estrella de neutrones ultramagnética situada a 8.100 años luz de distancia de la Tierra, en la constelación de Sagitario. Los resultados son inesperados y sin precedentes: a diferencia de las señales de radio que se han detectado en otros magnetares, en este caso se trata de enormes cantidades de polarización circular, que cambia rápidamente y que intriga a los investigadores.

Investigadores de CSIRO (Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth), la agencia gubernamental de investigación científica de Australia, identificaron pulsos de radio inusuales provenientes de una estrella previamente inactiva, dotada con un potente campo magnético. Se trata del magnetar XTE J1810-197, que fue observado mediante el poderoso radiotelescopio Parkes.

Los magnetares son una variedad de estrella de neutrones con campos magnéticos especialmente intensos, conocidos como los imanes más fuertes del Universo. El magnetar analizado se ubica a 8.100 años luz de distancia de nuestro planeta, siendo el más cercano a la Tierra que se conozca hasta hoy. Aunque se sabe que la mayoría de estos monstruos cósmicos emite luz polarizada, en este caso las emisiones están polarizadas circularmente, conformando una espiral mientras se expanden por el cosmos.

Un magnetar muy extraño

"A diferencia de las señales de radio que hemos visto de otros magnetares, este emite enormes cantidades de polarización circular que cambia rápidamente. Nunca habíamos visto algo así anteriormente", indicó en una nota de prensa el Dr. Marcus Lower, director de la investigación y autor principal del estudio que resume los hallazgos, publicado recientemente en la revista Nature Astronomy.

La primera detección de los pulsos de radio emitidos por XTE J1810-197 se concretó en 2003. Posteriormente, el objeto permaneció inactivo durante más de una década. Las señales fueron detectadas nuevamente por el telescopio Lovell de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, en 2018 y rápidamente seguidas por el radiotelescopio Parkes, que ha observado al magnetar desde entonces hasta hoy.

Según los astrónomos y astrofísicos, los magnetares ofrecen información vital sobre la física de los campos magnéticos intensos en el Universo y los entornos que estos crean. Esto incluye datos cruciales sobre fenómenos extremos como estallidos de rayos X, rayos gamma y pulsos de radio ultrarrápidos, entre otros.

¿Plasma sobrecalentado?

Diferentes teorías han intentado explicar cómo se generan las emisiones producidas por los magnetares, pero XTE J1810-197 rompe todos los esquemas: las señales generadas por este magnetar, localizado en la constelación de Sagitario, implican que las interacciones en la superficie de la estrella son más complejas que las definidas por las explicaciones teóricas previas.

En principio, detectar pulsos de radio de magnetares ya es extremadamente inusual: XTE J1810-197 es uno de los pocos que produce este tipo de emisiones, por lo menos en el escenario de los objetos cósmicos detectados hasta el momento.

Si bien no está claro aún por qué este magnetar se comporta de manera tan diferente, el equipo de investigadores tiene una hipótesis a probar. "Nuestros resultados sugieren que hay un plasma sobrecalentado sobre el polo magnético del magnetar, que actúa como un filtro polarizador. Sin embargo, aún debemos determinar en nuevas observaciones cómo se produce este fenómeno", concluyó Lower en el comunicado.

Referencia

Linear to circular conversion in the polarized radio emission of a magnetar. Marcus E. Lower et al. Nature Astronomy (2024). DOI:https://doi.org/10.1038/s41550-024-02225-8