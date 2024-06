Gigantescas formas de vida invisibles acechan en el Ártico

Un nuevo estudio ha descubierto enormes virus ocultos en los hielos de Groenlandia, que podrían ser más benéficos de lo que pensábamos hasta hoy: ayudarían a controlar la proliferación de algas locales y de esta manera reducirían la velocidad a la que se derrite el hielo como consecuencia del calentamiento global.

Un grupo de investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, ha publicado un nuevo estudio en la revista Microbiome en el que describen el hallazgo de virus de un tamaño superior al habitual encerrados en los hielos de Groenlandia. Sobre la primavera del Ártico, cuando el Sol devuelve la vida a este inhóspito rincón de la Tierra luego de quedar sumergido en meses de oscuridad, los científicos identificaron las firmas de estos gigantescos virus arraigadas en el hielo.

Más grandes que las bacterias, pero invisibles

Habitualmente, los virus son mucho más pequeños que las bacterias: presentan un tamaño de entre 20 y 200 nanómetros, mientras que una bacteria típica alcanza entre 2 y 3 micrómetros. En términos generales, los científicos estiman que un virus normal es aproximadamente 1.000 veces más pequeño que una bacteria. Sin embargo, los virus gigantes rompen con esta tendencia: crecen hasta 2,5 micrómetros, superando de esta forma a la mayoría de las bacterias.

Descubiertos originalmente en el océano en 1981, posteriormente se hallaron virus gigantes en el suelo y hasta en seres humanos. Se sabía que en zonas marítimas se especializaban en infectar algas, pero la nueva investigación supone la primera ocasión en la que se descubren sobre la superficie del hielo y la nieve, en el marco de ambientes dominados por microalgas. Poseen alrededor de 2 millones y medio de letras en su genoma, mientras que las bacterias no superan las 200 mil letras.

Pero aunque estos virus atrapados en los hielos de Groenlandia son gigantes, no pueden verse a simple vista, y sus firmas solo pueden advertirse con microscopios especializados: son formas de vida “invisibles” que cumplen un papel de gran importancia en estos ambientes extremos. En concreto, los científicos descubrieron que son capaces de controlar a las poblaciones de algas: regulan su crecimiento al infectarlas, y esto podría tener un impacto directo en la velocidad a la cual se derriten las masas heladas, por efecto directo del calentamiento global antropogénico.

Reducción en el derretimiento del hielo

Según se explica en una nota de prensa, las algas que permanecen latentes sobre el hielo comienzan a emerger en primavera y oscurecen grandes áreas heladas. Cuando el hielo se ennegrece, su capacidad para reflejar el Sol se reduce y esto acelera el derretimiento de los bloques helados. Al mismo tiempo, el aumento del derretimiento exacerba el calentamiento global, provocando un efecto de retroalimentación negativa muy perjudicial para el planeta.

Al haber identificado que los virus gigantes pueden regular el desarrollo de las algas en el Ártico, los investigadores han dado un gran paso para hallar una forma de reducir o ralentizar el derretimiento del hielo, de acuerdo a un articulo publicado en The Debrief. Si logran comprender a fondo esta dinámica natural, podrán poner en marcha acciones tendientes a disminuir el impacto del calentamiento global sobre las enormes masas heladas en Groenlandia y otros puntos del planeta.

Referencia

Giant viral signatures on the Greenland ice sheet. Laura Perini et al. Microbiome (2024). DOI:https://doi.org/10.1186/s40168-024-01796-y