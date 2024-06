Una intrigante señal de radio captada en el espacio profundo desconcierta a los astrónomos

Una señal de radio que se ha detectado por toda la Vía Láctea y que se origina en una estrella de neutrones intriga a los científicos: aunque saben dónde nace no pueden determinar por qué se produce y cuál es su significado. También es sorprendente su ritmo: se trata de la emisión de radio más lenta jamás registrada proveniente de una estrella de neutrones.

Un equipo internacional de astrónomos compuesto por científicos de la Universidad de Manchester y la Universidad de Oxford, en Reino Unido, y la Universidad de Sydney, en Australia, ha publicado un nuevo estudio en la revista Nature Astronomy sobre la detección de misteriosas señales de radio procedentes de una estrella de neutrones, que han llegado a nuestro planeta desde una distancia de 16.000 años luz y pueden registrarse en distintos puntos de nuestra galaxia.

El equipo liderado por la Dra. Manisha Caleb destaca que las emisiones se originarían en una estrella de neutrones que gira a un ritmo sin precedentes, más lento que cualquiera de las más de 3.000 estrellas de neutrones emisoras de radio medidas hasta la fecha. En concreto, los pulsos de radio se pueden detectar en intervalos de 54 minutos.

Desconocido e intrigante

"Lo que es intrigante es cómo este objeto muestra tres estados de emisión distintos, cada uno con propiedades completamente diferentes del resto. El radiotelescopio MeerKAT en Sudáfrica tuvo un papel destacado a la hora de distinguir entre estos estados. Si las señales no surgieran del mismo punto en el cielo, no habríamos creído que fuera el mismo objeto el que genera estas señales diferentes”, indicó en una nota de prensa la Dra. Caleb.

Los científicos saben que las estrellas de neutrones, que son los restos ultradensos de una estrella muerta, normalmente giran a enormes velocidades y tardan unos pocos segundos o incluso una fracción de segundo en girar completamente sobre su eje. Sin embargo, la estrella de neutrones identificada en el nuevo estudio desafía estas nociones y emite señales de radio en un intervalo mucho más lento, de casi una hora terrestre.

De acuerdo a un artículo publicado en Science Alert, la estrella de neutrones bautizada como ASKAP J1935+2148 no se comporta de manera normal de acuerdo a lo esperado para cualquier variedad de estos objetos. En consecuencia, podría poner en duda los conocimientos establecidos sobre este tipo de gigantescos objetos cósmicos.

Un profundo misterio

Vale recordar que algunas estrellas de neutrones no registran una actividad muy intensa, pero el púlsar, que genera rayos de emisión de radio desde sus polos mientras gira, y el magnetar, una estrella de neutrones con un campo magnético extremadamente poderoso, son otras variedades más dinámicas. Ninguna de ellas muestra un comportamiento similar a ASKAP J1935+2148.

En resumen, los astrónomos concluyeron que se requieren más investigaciones para confirmar qué es el objeto y por qué produce emisiones de radio a un ritmo tan lento. Aunque estas señales de radio se originan en estructuras que ya han sido identificadas, sigue siendo un profundo misterio para la ciencia la causa de su emisión y su significado.

Referencia

An emission state switching transient with a 54-minute period. M. Caleb et al. Nature Astronomy (2024). DOI:http://dx.doi.org/10.1038/s41550-024-02277-w