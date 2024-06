La Tierra podría estar nadando sobre un océano de materia oscura

La enigmática materia oscura podría "chapotear" sobre nuestro planeta como una ola, según un nuevo estudio. En consecuencia, produciría ondas de radio reveladoras en la atmósfera superior de la Tierra, que podrían desvelar finalmente el misterio sobre esta extraña sustancia.

Una investigación publicada recientemente en arXiv y liderada por el científico Carl Beadle, de la Universidad de Ginebra, en Suiza, sugiere que la atmósfera superior de la Tierra podría esconder rastros de la huidiza materia oscura, la extraña sustancia que compone más del 80% de la materia del Universo pero que hasta el momento no ha podido verse ni analizarse en forma directa.

El eterno enigma

La naturaleza real de la materia oscura es uno de los grandes enigmas a resolver por la astrofísica contemporánea. Los investigadores saben que existe por la influencia que ejerce sobre distintos cuerpos y estructuras en el cosmos, pero como no interactúa con la luz es invisible para nuestros telescopios e instrumentos de observación.

De acuerdo a un artículo publicado en Live Science, la búsqueda de materia oscura se centró tradicionalmente en partículas de gran masa, pero ese tipo de investigaciones no produjo resultados positivos. Frente a esto, una nueva vertiente de estudios se enfoca en que la materia oscura sería en realidad mucho más ligera, estando integrada mayormente por partículas de escasa masa.

Debido a esa gran ligereza, que superaría a todo lo conocido en nuestro planeta, la materia oscura podría comportarse de formas muy extrañas. En vez de aparecer como puntos individuales, se mostraría en realidad como grandes ondas que "chapotean" alrededor del cosmos.

Materia oscura sobre la Tierra

En el nuevo estudio, los físicos exploraron modelos de materia oscura ultraligera que no era totalmente oscura, permitiendo que interactuara en ocasiones específicas con la materia normal. Aunque en la mayoría de los casos estas interacciones no se lograrían registrar, en situaciones especiales la materia oscura y la materia normal se relacionarían lo suficiente como para producir una cantidad considerable de ondas de radio.

Estos casos excepcionales necesitarían de la presencia de un plasma, que funcionaría como un "amplificador" de las interacciones entre la materia oscura y la normal. La ionosfera de la Tierra, la capa delgada y caliente de la atmósfera superior de nuestro planeta, consiste en una colección de partículas ionizadas que conforman un plasma.

Los científicos creen que ondas de hipotética materia oscura ultraligera podrían manifestarse en ese contexto: en consecuencia, la Tierra podría estar navegando sobre un mar de materia oscura, solo que los investigadores deberán encontrar una forma para detectarla y registrarla.

Si la hipótesis se verificara, finalmente se habría superado una gran polémica: un artículo publicado en Earth.com describe un estudio de 2024 que sugiere que en realidad la materia oscura no existe, y que sus supuestos efectos pueden explicarse por la acción de fuerzas desconocidas en el cosmos, que no han sido consideradas hasta el momento. Quizás, la respuesta al enigma se encuentre mucho más cerca de lo que pensamos.

Referencia

