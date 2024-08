Groenlandia muestra hasta dónde puede subir el nivel de los mares en la Tierra

Una nueva investigación ha comprobado que Groenlandia era un vergel hace solo algunos millones de años, cuando los niveles de carbono atmosférico eran mucho más bajos que los registrados en la actualidad. De acuerdo a este hallazgo, los científicos creen que existe un potencial aún mayor que el estimado actualmente para el aumento global del nivel de los mares, debido al cambio climático incentivado por causas antropogénicas.

Un estudio publicado recientemente en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), realizado por investigadores de la Universidad de Vermont, en Estados Unidos, proporciona la primera evidencia directa en torno a que el centro, y no solamente los bordes, de la capa de hielo de Groenlandia se derritió en el pasado geológico reciente: en ese momento, la isla ahora cubierta de hielo albergaba un paisaje de tundra verde.

La capa de hielo colapsó por completo y hace menos tiempo

Los especialistas sostienen que haber comprobado este hecho supone que la capa helada es más débil de lo que se creía hasta hoy: en consecuencia, su actual y progresivo derretimiento debido al calentamiento global antropogénico podría ser más rápido e intenso de lo esperado, incrementando peligrosamente el nivel de los mares a escala planetaria.

Según una nota de prensa, los investigadores volvieron a examinar unos pocos centímetros de sedimento del fondo de un núcleo de hielo de algo más de 3 kilómetros de profundidad, extraído en el mismo centro de Groenlandia en 1993 y preservado durante 30 años en una instalación especialmente acondicionada. Pudieron descubrir tierra con madera de sauce, partes de insectos, hongos y una semilla de amapola, en perfectas condiciones de conservación.

El hallazgo reveló que el hielo alrededor de la muestra se había derretido en los últimos 416.000 años. En otras palabras, esto significa que la enorme estructura helada colapsó mucho más recientemente de lo que se había imaginado con antelación. Además, lo hizo en un período de clima cálido pero no extremo, sugiriendo que se deberían tomar medidas más enérgicas para evitar que el calentamiento global continúe intensificándose con rapidez.

Un peligro que se incrementa

"El hielo tenía que desaparecer, porque de lo contrario no habría plantas, ni insectos, ni hongos en el suelo. Ahora sabemos con certeza que el hielo se había retirado no solo en los bordes, sino también justo en el centro de la capa helada de Groenlandia. Ahora confirmamos que toda la capa de hielo es vulnerable a la fusión", indicó a AFP Paul Bierman, el científico líder de la investigación, según indica un artículo publicado en Science Alert.

Los investigadores resaltaron que actualmente el nivel del mar se incrementa a razón de dos centímetros y medio cada década, pero que el ritmo se está acelerando. Es probable que se encuentre varios metros más alto a finales de este siglo, afectando directamente a las generaciones más jóvenes que viven en la actualidad.

Si las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema de combustibles fósiles no se reducen drásticamente, la capa de hielo de Groenlandia podría derretirse casi por completo en los próximos siglos o luego de unos pocos milenios. Esto derivaría en un aumento del nivel del mar de aproximadamente 7 metros, que borraría del mapa a todas las ciudades costeras del planeta.

Referencia

Plant, insect, and fungi fossils under the center of Greenland’s ice sheet are evidence of ice-free times. Paul R. Bierman, Halley M. Mastro, Dorothy M. Peteet and Barry Rock. PNAS (2024). DOI:https://doi.org/10.1073/pnas.2407465121