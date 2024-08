¿Cuándo llegará el Apocalipsis? No hay certeza sobre una colisión entre la Vía Láctea y Andrómeda

Además de no poder confirmar aún exactamente cuándo sucederá el anunciado choque entre la Vía Láctea y Andrómeda, nuevas simulaciones han revelado incluso la posibilidad de que nuestra galaxia evite un choque cósmico en unos pocos miles de millones de años. De acuerdo a este nuevo enfoque, los científicos estiman que existe un 50% de posibilidades de que la colisión apocalíptica no se concrete al menos durante los próximos 10 mil millones de años.

Un nuevo estudio liderado por investigadores de la Universidad de Helsinki, en Finlandia, analiza distintos factores, como por ejemplo la influencia gravitacional de otras galaxias en nuestro Grupo Local, para concluir que es bastante probable que la Vía Láctea evite su fusión con la galaxia de Andrómeda, por lo menos dentro de 3,75 mil millones de años como se estima en la actualidad. Las conclusiones se incluyen en un artículo científico publicado en arXiv.

¿Colisión inminente?

Desde principios del siglo XX se cree que nuestra galaxia, la Vía Láctea, se encuentra en curso de colisión con la vecina galaxia de Andrómeda. Como resultado de su fusión, predicha en alrededor de entre 3,75 y 5 mil millones de años, las dos grandes galaxias espirales que definen el actual Grupo Local formarían una nueva galaxia elíptica.

Como consecuencia de esto, los planetas que componen el Sistema Solar, entre ellos la Tierra si aún existe, dejarían sus órbitas actuales, chocarían con otros cuerpos, estallarían en medio de la violenta colisión o quedarían vagando libremente por el cosmos como mundos errantes. En cualquier caso, sería casi imposible la continuidad de la vida.

Ahora, según un artículo publicado en Science, los científicos finlandeses han realizado una medición más precisa del movimiento y la masa de las cuatro galaxias más grandes del Grupo Local. Posteriormente, aplicaron simulaciones informáticas a estos resultados y descubrieron que existe solamente un 50% de probabilidades de que la Vía Láctea y Andrómeda choquen en los próximos 10 mil millones de años.

Una gran dosis de incertidumbre

Aunque las estimaciones varían de acuerdo a si se incluye o no la influencia gravitacional de otras galaxias, las posibilidades de colisión son notablemente menores a las que se indicaban hasta hoy. Un estudio publicado en 2008 sugirió que una fusión entre la Vía Láctea y Andrómeda era inevitable en los próximos 5 mil millones de años, y que en el proceso el Sol y la Tierra serían sometidos gravitacionalmente por Andrómeda por un tiempo, antes de terminar en los distantes suburbios exteriores de la nueva galaxia elíptica resultante de la colisón.

De acuerdo a un articulo publicado en Universe Today, los autores de la nueva investigación detallaron la atracción gravitacional de ambas galaxias en sus cálculos de los caminos de la Vía Láctea y Andrómeda en los próximos miles de millones de años. Pero aunque descubrieron que la intrincada danza de estos gigantes cósmicos podría resultar en un escenario que evite la colisión y posterior fusión, al mismo tiempo asumieron que existe otro factor significativo en sus cálculos: la incertidumbre.

A pesar de que intentaron poner límites a esta incertidumbre fijando ciertos parámetros con mayor exactitud, como la velocidad de rotación de las galaxias o las distancias entre ellas, aún existen muchas dudas en torno a la dinámica de las galaxias utilizadas en el estudio y que componen el Grupo Local. Estas dudas dificultan los cálculos precisos de los efectos de su atracción gravitacional y rotacional, según concluyen los astrónomos.

Referencia

Apocalypse When? No Certainty of a Milky Way -- Andromeda Collision. Till Sawala et al. arXiv (2024). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2408.00064