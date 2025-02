¿ChatGPT reemplazará a los psicoterapeutas en el futuro?

Los científicos descubrieron que las respuestas producidas por el popular sistema ChatGPT eran generalmente mejor valoradas que las entregadas por un psicólogo humano en el marco de una situación de terapia de pareja: eran más largas y contenían más sustantivos y adjetivos, aportando una mayor contextualización.

Investigadores de la Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, lograron demostrar en un reciente trabajo científico que el conocido sistema de Inteligencia Artificial (IA) denominado ChatGPT supera a los psicoterapeutas humanos en las calificaciones de respuesta a la terapia. Concluyeron que aunque es probable que los chatbots no logren reemplazar por completo a los terapeutas, es muy posible que en breve se conviertan en un complemento clave para enriquecer los tratamientos.

Según informa News Medical, aunque en investigaciones previas se descubrió que los participantes no podían distinguir fácilmente entre las respuestas generadas por la IA y aquellas producidas por un especialista humano, la nueva investigación indica que ChatGPT puede escribir empáticamente: incluso, el contenido generado fue calificado positivamente tanto por los profesionales de la salud mental como por los pacientes. Los voluntarios colocaron por encima en sus preferencias a las respuestas de la IA, que aventajaron a las producidas por seres humanos.

La IA es más empática

De acuerdo al nuevo estudio, publicado en la revista PLOS Mental Health, las diferencias pueden explicarse por la estructura del discurso y la emoción puesta en juego en las respuestas. En concreto, la mayoría de los 800 voluntarios indicaron que las respuestas de la IA estaban mejor contextualizadas y contaban con una mayor cantidad de adjetivos y sustantivos, logrando más conexión emocional y comprensión del problema.

Aunque los científicos también constataron que sigue siendo complejo para los participantes distinguir entre las respuestas del chatbot y del psicólogo humano, los resultados pueden ser un indicio temprano de que ChatGPT tiene el potencial de mejorar los procesos psicoterapéuticos, pensando incluso en una optimización de su desarrollo hacia el futuro.

Los investigadores creen que los resultados obtenidos pueden conducir al desarrollo de diferentes métodos de prueba y a la creación de nuevas intervenciones psicoterapéuticas. Al mismo tiempo, la investigación permanente en este campo puede derivar en una mayor eficacia de las intervenciones psicoterapéuticas, facilitando también el acceso a las mismas por parte de más sectores de la población.

Límites a establecer

Por último, Neuroscience News indica que los investigadores han debatido por décadas si la IA podría desempeñar el papel de un terapeuta: aunque quedan muchas preguntas importantes pendientes, los hallazgos indican que la respuesta puede ser afirmativa. Sin embargo, hacia el futuro queda por resolver cuál será el papel de cada una de las partes implicadas.

Cuestiones como la ética, la viabilidad y la utilidad de integrar la IA y el tratamiento de la salud mental deben ser abordadas antes de que el vertiginoso avance tecnológico imponga por su cuenta sus propias condiciones.

Referencia

When ELIZA meets therapists: A Turing test for the heart and mind. S. Gabe Hatch et al. PLOS Mental Health (2025). DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pmen.0000145