Desvelan cómo se unieron los "ladrillos" que sustentaron el origen de la vida

Un nuevo estudio muestra una forma en la que el ARN y los aminoácidos podrían haber empezado a relacionarse en el origen de la vida. Conocidos como los "ladrillos" de la vida, las principales relaciones entre estos elementos fueron cruciales en su nacimiento.

Un equipo de químicos del University College London (UCL), en Reino Unido, ha demostrado un posible eslabón químico clave en el origen de la vida: bajo condiciones acuosas y con pH neutro, los aminoácidos o bloques de construcción de las proteínas pueden unirse de forma selectiva a fragmentos de ARN. Este proceso abrió una vía plausible para que el ARN empezara a "codificar" y ensamblar proteínas en la Tierra primitiva.

La investigación, publicada hoy en la revista Nature, presenta experimentos que muestran cómo derivados activados de aminoácidos reaccionan preferentemente con el ARN en agua, evitando un mecanismo denominado polimerización aleatoria de aminoácidos, que hasta ahora había frustrado intentos previos de reproducir químicamente el inicio de la síntesis de proteínas.

La vida depende de la capacidad de sintetizar proteínas, ya que son las moléculas funcionales clave para su desarrollo. El nuevo estudio es un gran paso para entender el origen de la síntesis de proteínas, porque muestra cómo el ARN pudo haber llegado por primera vez a controlar este proceso, uniendo los ladrillos o "piezas de LEGO" que sustentaron el nacimiento de la vida.

Un mecanismo químico espontáneo

De acuerdo a una nota de prensa, la vida actual utiliza una máquina molecular inmensamente compleja, el ribosoma, para sintetizar proteínas. Esta máquina requiere instrucciones químicas escritas en ARN mensajero, que transporta la secuencia de un gen desde el ADN de una célula hasta el ribosoma.

Utilizando una química muy simple en agua a pH neutro para unir aminoácidos al ARN, los investigadores británicos lograron reproducir la primera parte de ese proceso. Este mecanismo químico es espontáneo, selectivo y podría haber ocurrido en la Tierra primitiva.

Los especialistas emplearon un método innovador para convertir los aminoácidos de la vida en una forma reactiva. Esta activación involucró un tioéster, un compuesto químico de alta energía importante en muchos de los procesos bioquímicos, y que en estudios previos se había mencionado como un elemento que desempeñó un papel crucial al comienzo de la vida.

Primeros acoplamientos que sustentan los inicios de la vida

Según César Menor Salván, científico de la Universidad de Alcalá, en Madrid, y quien no formó parte del estudio, "el resultado es una prueba de concepto que nos muestra que no es necesario un control enzimático y estructural complejo y preciso para formar una unión entre aminoácidos y ARN, ya que esta se forma fácilmente en la misma posición que su equivalente biológico, con un aminoácido activado en forma de tioéster y un ARN de doble hebra. Esto sugiere que, una vez establecidas las estructuras y condiciones básicas, el ciclo de síntesis de péptidos podría arrancar fácilmente", indicó en una publicación de Science Media Centre España.

Referencia Thioester-mediated RNA aminoacylation and peptidyl-RNA synthesis in water. Jyoti Singh et al. Nature (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-025-09388-y

Para el equipo de UCL, este avance acerca dos hipótesis clásicas sobre el origen de la vida: el “mundo ARN”, que postula que el ARN fue originalmente la molécula que almacenó información y realizó funciones catalíticas, y la hipótesis del “mundo tioéster”, que sitúa a los tioésteres como fuentes tempranas de energía química.

La investigación une estas dos ideas: la activación por tioéster podría haber permitido que el ARN controlara la síntesis de proteínas antes de la evolución de enzimas complejas. El hallazgo no resuelve por sí solo el enigma del origen de la vida, pero aporta una pieza experimental crucial: demuestra químicamente que el acoplamiento controlado entre ARN y aminoácidos es alcanzable en agua sin enzimas, en las condiciones existentes en la Tierra primitiva.