Tecnología / Física Cuántica
Dinero cuántico infalsificable puede almacenarse en una tarjeta de débito ultrafría
Los científicos implementaron un protocolo criptográfico que suma una memoria cuántica óptica
Pablo Javier Piacente / T21
Un prototipo de "tarjeta de débito cuántica” puede almacenar dinero cuántico infalsificable mediante átomos y fotones ultrafríos: podría ser el primer paso de una revolución en las formas de pago y en los métodos de ahorro, marcando una etapa posterior a las criptomonedas y otras monedas digitales.
Un equipo científico liderado por investigadores del Laboratorio Kastler Brossel, en Francia, ha demostrado en laboratorio que una forma de dinero cuántico infalsificable puede almacenarse durante un tiempo en un dispositivo físico, una suerte de “tarjeta de débito ultrafría”, abriendo la puerta a nuevas arquitecturas de pago ligadas a nodos de redes cuánticas.
La investigación, publicada en la revista Science Advances, presenta la primera implementación de un protocolo criptográfico que incorpora una memoria cuántica óptica como paso intermedio. En la práctica, los especialistas aplicaron el concepto de “dinero infalsificable” propuesto inicialmente por el físico Stephen Wiesner en 1983, que se basa en la imposibilidad de clonar estados cuánticos desconocidos, pero sumando una etapa de almacenamiento y recuperación mediante una memoria fría basada en átomos.
Memoria y almacenamiento
El experimento emplea codificación en polarización de estados coherentes débiles de luz y una memoria de átomos fríos de alta eficiencia, para guardar y leer esos estados, que luego se traducen en montos de dinero disponibles para cada usuario, según explica New Scientist.
El aporte técnico más importante es que la incorporación de la memoria exige condiciones más estrictas que la versión “en tiempo real” del protocolo: la eficiencia de almacenamiento y recuperación deben mantenerse dentro de un margen preciso, para que la seguridad frente a una posible falsificación sea efectiva.
Los autores demuestran contextos en los cuales, según su análisis de seguridad, la probabilidad de una clonación o falsificación se mantiene en porcentajes ínfimos. En consecuencia, los investigadores sostienen que la caracterización teórica y experimental permite avanzar de una demostración conceptual hacia una posible aplicación práctica.
Referencia
Quantum cryptography integrating an optical quantum memory. Hadriel Mamann et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adx3223
Un avance clave y nuevos desafíos
Sin embargo, como indica Quantum Zeitgeist, por el momento se trata de un prototipo de laboratorio, no de un producto listo para el mercado. La “tarjeta” experimental implica equipos de refrigeración y trampas de átomos que hoy únicamente funcionan en entornos controlados: transformar eso en un dispositivo de consumo requerirá avances importantes en miniaturización, robustez y eficiencia.
Pero el nuevo trabajo es un progreso importante en ese sentido, porque suma la capacidad de almacenamiento como recurso adicional para redes cuánticas escalables, haciendo posible sincronizar transmisiones, verificar transacciones y distribuir confianza entre nodos. ¿Será este modelo de dinero cuántico el que reemplace a las criptomonedas?
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Así es el nuevo restaurante de Málaga que parece sacado de una calle de Japón: 'Es súper auténtico
- Disney trae a la Comic-Con de Málaga a Jared Leto
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas