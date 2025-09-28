Más allá del crecimiento: el Congreso acoge la urgencia de un nuevo modelo ecosocial

El Congreso de los Diputados fue el pasado viernes el escenario de un debate crucial sobre la incompatibilidad del crecimiento económico perpetuo con la sostenibilidad. La jornada "Más Allá del Crecimiento" culminó con una declaración conjunta que exige una transición planificada hacia un modelo que ponga la vida y el bienestar común en el centro.

La jornada Más Allá del Crecimiento, celebrada en el Congreso de los diputados el 26 de septiembre de 2025, ha expuesto la incompatibilidad de la búsqueda perpetua del crecimiento económico con la sostenibilidad ecológica y social.

Abrió con la Mesa 'Una agenda más allá del crecimiento para salir de la policrisis'. Integrada por Eva Saldaña, directora de Greenpeace, Olivier de Schutter (relator especial de las Naciones Unidas sobre Extrema Pobreza y Derechos Humanos), Carmen Madorrán Ayerra filósofa y activista ecosocial, Jason Hickel antropólogo económico y escritor, Margarita Mediavilla Pascual, Doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, su departamento cuenta con 20 investigadores dedicados al desarrollo de estudios (como MEDEAS) para afrontar de forma planificada el decrecimiento previsto.

El evento se enmarca en un movimiento global, dando continuidad a la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en mayo de 2023. El objetivo es plantear alternativas al modelo económico capitalista que se basa en la acumulación sin límites.

Declaración para el bienestar común

Un momento central de la jornada fue la presentación de la declaración conjunta titulada Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial. Los organizadores y firmantes aseguraron que, con esta Conferencia, se busca "Activar el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social". Se hizo un llamamiento a la sociedad y a las instituciones para abrir el debate sobre cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta, poniendo "la vida en el centro".

La Declaración constata que un modelo social y económico basado en "el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad". Ante la inviabilidad del crecimiento, el texto propone "una reducción democrática planificada de la producción y el consumo enfocada en el bienestar social y ecológico en lugar de la acumulación de capital". Este decrecimiento debe comenzar por los sectores más dañinos y en grupos y territorios más privilegiados. Toda la jornada de la Conferencia se puede ver en el servicio de televisión del Congreso.

Los puntos clave más allá del crecimiento

La declaración abogó por "un pacto postcrecimiento bajo los principios de justicia global, justicia intergeneracional y cuidado de la vida". Entre las medidas propuestas se encuentran:

La puesta en marcha de una renta básica universal, incondicional, individual y suficiente.

Poner topes a los precios de los alquileres e impulsar la desmercantilización de la vivienda.

El decrecimiento del sector turístico, estableciendo límites a los vuelos, cruceros y pisos turísticos en función de la capacidad de carga de los ecosistemas y el bienestar local.

Una reforma fiscal justa y verde, que incluya una política de ingresos máximos.

El fin inmediato a todas las subvenciones públicas destinadas a combustibles fósiles y a industrias de alto impacto ambiental.

Mecanismos de democracia deliberativa y directa de carácter vinculante, como las asambleas climáticas permanentes, para una planificación ecosocial a largo plazo.

Los asistentes a la jornada se concentraron a las puertas del Congreso para solidarizarse con las víctimas de Gaza y apoyar a la Global Sumud Flotilla. / Pablo Blázquez/Greenpeace

El futuro

Todos los colectivos y organizaciones firmantes se comprometen a celebrar un Foro Social en la primera mitad de 2026 para profundizar en la aplicación de las medidas. Algunas de las declaraciones más interesantesen la jornada corrieron a cargo de 3 figuras expertas: Marta Rivera, autora del IPCC y experta en soberanía alimentaria, dijo que “las asambleas ciudadanas por el clima de Cataluña y de España demuestran que la lectura de la ciudadanía es social y de seguridad, se preocupan por el agua, la energía, el transporte, la salud, la alimentación, las conclusiones ciudadanas van más allá del abordaje puramente político de los partidos, se acercan más al decrecimiento y al ecofeminismo”.

José Real, doctor en biología por la Universidad de la Laguna y el CSIC, además de parte activa de Rebelión Científica, expuso que “en Canarias se sufre especialmente el modelo fallido del turismo masivo. Con 18 millones de turistas anuales es una de las regiones más pobres de Europa, el 70% de las camareras de piso trabajan medicadas para poder soportar el ritmo que las exigen, y son muchas las personas que duermen en vehículos porque los salarios del turismo y el encarecimiento de la vivienda no da para más. A la ciudadanía se le recorta el acceso al agua para que no falte en los complejos hoteleros”. Aboga por una red de resistencia confederada de manera intersectorial e interterritorial (Sanidad, Educación, Territorio, Vivienda, Igualdad, Migrantes, ...), la Confederación Frente Común, que convoque paros laborales y otro tipo de acciones con la finalidad de revertir la precariedad y promover una transición ecosocial justa alineada con los límites planetarios y que ponga la vida en el centro”. Y Neus Casajuana presidenta de Revo Prosperidad Sostenible, nos plantea que “los derechos de las generaciones futuras llaman a todas las personas que aman a sus hijos, nietos, sobrinos, es algo que concierne a imaginar el futuro que quieren para ellos, desde el corazón y la participación ciudadana, esto es un buen decrecer, asociar el decrecimiento a las verdaderas necesidades locales, sociales”.

Los asistentes a la jornada quisieron solidarizarse con las víctimas del genocidio de Gaza y apoyar a la Global Sumud Flotilla frente a los ataques de la armada israelí en un acto celebrado frente a las escalinatas del Congreso.