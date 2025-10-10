Tecnología / Urbanismo
Una red asfáltica inteligente proporciona informes en directo desde dentro de las carreteras
El tejido sensor brinda mediciones continuas para evaluar el estado interno de la capa de asfalto
Pablo Javier Piacente / T21
Una tela inteligente conectada a un modelo de IA y colocada en el asfalto permite obtener datos en tiempo real sobre el estado estructural de las carreteras, facilitando la toma de decisiones y optimizando la seguridad.
Un nuevo avance en monitorización vial promete transformar el mantenimiento de carreteras: una tela que integra sensores, tejida con fibras naturales e hilos conductores, puede integrarse dentro de las capas de asfalto para enviar informes continuos sobre el estado interno de la calzada. La iniciativa, liderada por investigadores del Instituto Fraunhofer, en Alemania, permite detectar daños en capas profundas sin necesidad de perforar ni cerrar tramos de vía.
La solución se basa en una tela de soporte elaborada con fibras de lino, en las que se entrelaza un cable sensor de menos de un milímetro de diámetro. Esa estructura se dispone a lo ancho de la calzada bajo la capa superficial de asfalto, quedando así embebida dentro de la estructura vial, según explica una nota de prensa.
Mantenimiento más eficiente
El principio operativo es simple y a la vez efectivo: las tensiones, microgrietas y deformaciones que se desarrollan con el tiempo cambian la expansión del material y, en consecuencia, la resistencia eléctrica del hilo sensor. Un equipo de medición instalado a un costado de la carretera recoge esos cambios y los envía a un software de análisis, que incorpora algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) para valorar la extensión del daño y proyectar su evolución.
De esta manera, la red ofrece “informes en directo” y en tiempo real acerca de aquello que está ocurriendo bajo la superficie, y que los técnicos no pueden apreciar. Los beneficios incluyen una planificación de mantenimiento más eficiente, menos intervenciones destructivas y una reducción de las interrupciones de tráfico.
La posibilidad de conocer con antelación y precisión dónde y cómo progresa la degradación permite a las autoridades priorizar reparaciones localizadas y evitar reasfaltados innecesarios. Sin embargo, los investigadores aclaran que la tecnología no alarga por sí sola la vida del pavimento, pero sí mejora la gestión de su ciclo de vida.
Carreteras inteligentes
En las pruebas iniciales, la tela inteligente ya se ha instalado en una vía industrial en Alemania para validar su resistencia y comprobar la fiabilidad de las lecturas a largo plazo. Si las pruebas resultan exitosas, las carreteras podrían dejar de ser superficies "ciegas" y pasar a ser redes inteligentes que informan en tiempo real desde su interior, según indica New Atlas.
Los ensayos buscan además perfeccionar el software de interpretación de datos y establecer umbrales que permitan traducir los cambios en decisiones operativas claras. El uso de fibras naturales como el lino contribuye a que la solución sea económicamente viable para cubrir grandes extensiones de carretera, según los desarrolladores.
- Un motorista y un peatón fallecen en un accidente en la avenida de Velázquez
- Este es el restaurante más 'mágico' de Málaga, con su propio jardín secreto y la mejor comida casera
- Esta es la clasificación de los barrios de Málaga por nivel de renta, con casi 37.500 euros de diferencia entre el más rico y el más humilde
- Gran Perdón pone el foco cofrade en Málaga con una extraordinaria monumental
- Previsión de la Aemet del tiempo en Málaga: ¿Cuándo va a llover?
- Un joven pierde un riñón tras ser apuñalado en Málaga sin motivo aparente por un desconocido
- Rincón renuncia a la base náutica y el embarcadero en La Cala del Moral ante el rechazo vecinal
- Estos son los 3 pueblos de Málaga ideales para visitar en otoño por sus paisajes y su cocina: rodeados de naturaleza con la mejor gastronomía