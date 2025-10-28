Crean la pantalla que ve como un ojo humano: ¡25.000 pixeles por pulgada!

Por primera vez, la ingeniería ha igualado la capacidad de la retina humana en una pantalla: píxeles invisibles que ofrecen una nitidez y riqueza de color inéditas en la historia de los dispositivos digitales.

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Chalmers, la Universidad de Gotemburgo y la Universidad de Uppsala (Suecia) han desarrollado una tecnología de pantalla con los píxeles más pequeños jamás creados y la máxima resolución que el ojo humano puede percibir. Su avance, publicado en Nature, promete revolucionar la experiencia cotidiana con dispositivos visuales y acercar la calidad digital a la perfección de la retina humana.

El secreto reside en las nuevas pantallas “Retina E-paper”, cuya innovación está en el uso de nanopartículas de óxido de tungsteno (WO3) para crear píxeles de apenas 560 nanómetros, el tamaño de los propios fotorreceptores del ojo. Así se logra una densidad de 25.000 píxeles por pulgada, justo en el límite de lo que la visión humana distingue.

Un abismo con la tecnología actual

En la retina, los fotorreceptores —conos y bastones— transforman la luz en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Los conos, especialmente densos en la fóvea, nos permiten ver millones de colores y detalles finísimos cuando la fuente de imagen tiene la misma finura que la retina. Por eso, Retina E-paper está diseñada para igualar la capacidad biológica al reproducir píxeles tan diminutos como esos sensores naturales.

La diferencia de la resolución alcanzada con estos fotorreceptores digitales es abismal: las pantallas convencionales de móviles actuales suelen rondar densidades de entre 326 y 460 píxeles por pulgada (ppi) en iPhone y smartphones de gama alta, mientras que algunos desarrollos punta en laboratorios OLED llegan hasta los 10.000 ppi (aún no comerciales). La mayoría de monitores y televisores queda muy por debajo: 150-220 ppi o menos. Hablar de 25.000 ppi es como cambiar de universo.

Luz y velocidad

Además de alcanzar ese nivel de resolución y miniaturización, los científicos suecos replican el propio mecanismo visual humano en el ámbito digital: la pantalla no genera luz, sino que modula la luz ambiente mediante señales eléctricas y el cambio reversible de estado de los metapíxeles WO3: pasan de aislantes a metálicos según la electricidad aplicada, cambiando su capacidad para reflejar, absorber y dispersar la luz. El resultado es una imagen rica en contraste, saturación y variedad cromática, sin deslumbramientos ni mezclas indeseadas.

La velocidad de respuesta es otro hito: en sólo 40 milisegundos puede alterar el color de cada píxel, permitiendo la visualización de vídeo y animaciones con fidelidad total. Una vez fijado el color no gasta energía, lo que abre la puerta a móviles, gafas o lectores electrónicos mucho más eficientes y autónomos.

Referencia Video‐rate tunable colour electronic paper with human resolution. Ade Satria Saloka Santosa et al. Nature (2025). DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-025-09642-3

Aplicaciones inéditas

En la vida diaria, esta tecnología se presta a aplicaciones como gafas de realidad aumentada capaces de mostrar información y arte con la calidad visual de una pintura hiperrealista, teléfonos que reproducen obras en espacios ínfimos y dispositivos médicos, educativos o de entretenimiento donde lo digital se mimetiza con lo natural.

Un ejemplo concreto: los investigadores han conseguido mostrar el “Beso” de Klimt a escala minúscula y con una resolución igual a la de los mejores móviles actuales, ocupando una superficie 14.000 veces menor.

Sin apenas energía

El impacto medioambiental también es considerable: Retina E-paper consume energía únicamente para cambiar la imagen, manteniendo los colores sin gasto constante gracias a su “efecto memoria”.

Así, reduce la frecuencia de carga y el tamaño de batería, y puede incluso funcionar de modo autosuficiente si se integra con células solares. Esto abre nuevas posibilidades para una vida digital sostenible, en la que se minimizan el consumo energético y los residuos electrónicos.

La tecnología enfrenta retos —como ampliar la gama de colores y mejorar la durabilidad—, pero aun así ya marca un punto de inflexión. Inspirada en millones de años de evolución de la retina, convierte a la pantalla en una extensión de nuestra visión: un puente entre lo digital y la experiencia humana cotidiana.