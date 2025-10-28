Una IA detecta las cláusulas engañosas en los contratos

Muchos contratos laborales o de alquiler, entre otros, suelen contener cláusulas engañosas o ambiguas, que exponen a gastos o restricciones injustas a una de las partes. Ahora, una IA denominada ContractNerd analiza contratos complejos para detectar posibles riesgos y disputas legales, evitando malos tragos para las partes intervinientes y conflictos en el futuro.

Con el objetivo de identificar mejor algunos artículos problemáticos en los contratos de arrendamiento o de trabajo, un equipo de investigadores de la Universidad de Nueva York, en Estados Unidos, ha creado una herramienta de Inteligencia Artificial (IA) dedicada a analizar los acuerdos contractuales y caracterizar las cláusulas, buscando aquellas que puedan dar lugar a futuros litigios. El sistema se denomina ContractNerd y se presenta en un nuevo estudio publicado en la revista Electronics y en una web.

La herramienta señala términos que son ambiguos, excesivamente sesgados o que suelen ser considerados nulos por los tribunales. La iniciativa nace de un equipo interdisciplinario, que combinó conocimientos de informática y derecho para entrenar modelos que detecten patrones lingüísticos y jurídicos habitualmente relacionados con disputas, o que derivan en la imposibilidad de hacer cumplir ciertas cuestiones estipuladas.

Clasificación según nivel de riesgo

Según una nota de prensa, los investigadores afirman que la herramienta puede marcar cláusulas que faltan, que imponen decisiones arbitrarias o que contienen un lenguaje vago, que deja a las partes sin certezas básicas sobre sus derechos y obligaciones. ContractNerd no solo identifica cláusulas problemáticas, sino que clasifica su nivel de riesgo y ofrece explicaciones sobre por qué una cláusula podría ser considerada injusta o inaplicable.

Es importante tener en cuenta que los creadores del modelo insisten en que el objetivo no es reemplazar a los abogados, sino ofrecer una primera capa de revisión que detecte riesgos que suelen pasar desapercibidos en contratos estandarizados, como en el caso de los alquileres o documentos laborales.

Referencia ContractNerd: An AI Tool to Find Unenforceable, Ambiguous, and Prejudicial Clauses in Contracts. Dennis Shasha et al. Electronics (2025). DOI:http://dx.doi.org/10.3390/electronics1010000

Soluciones y desafíos

El estudio presenta ejemplos concretos en los que la herramienta detectó cláusulas poco claras: si bien los sistemas de IA no son infalibles, su aplicación puede reducir las asimetrías por falta de información, acelerar la detección temprana de cláusulas que generan costosos litigios y evitar problemas de comunicación entre las partes.

Sin embargo, aún deben superarse algunos desafíos, como las variaciones jurisdiccionales de las leyes que se apliquen y el riesgo de falsas alarmas, si la IA interpreta literalmente redacciones que, en contexto, son legítimas. En próximas etapas, los investigadores buscarán perfeccionar el modelo accediendo a un cuerpo de contenido legal más amplio y a una muestra geográfica más diversa.