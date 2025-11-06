Un implante cerebral evoca la visión perdida en personas ciegas

Un equipo español ha implantado en el cerebro de dos personas ciegas una matriz de microelectrodos, capaz de enviar estímulos eléctricos que evocan percepciones visuales. El sistema también "lee" las respuestas neuronales, se adapta a ellas en tiempo real y permite reconocer formas, objetos y letras.

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y el Hospital de Alicante, en España, desarrollaron un implante cerebral que provoca sensaciones visuales y se adapta en el momento a la actividad neuronal. El estudio, publicado en la revista Science Advances, describe el funcionamiento de una matriz de microelectrodos, implantada en la corteza visual de dos voluntarios, que les permitió reconocer patrones, movimientos, formas e incluso letras.

Más que destellos luminosos

La tecnología empleada genera percepciones luminosas llamadas fosfenos. Variando parámetros como la intensidad de corriente, la frecuencia y la duración de los pulsos, los científicos lograron modular el brillo y otras cualidades de esos fosfenos. Además, las respuestas neuronales registradas alrededor del electrodo estimulado se relacionaron directamente con la percepción reportada por los pacientes, logrando calibrar la estimulación de forma más objetiva y rápida.

Un rasgo clave es la capacidad del sistema para “leer” la actividad cerebral mientras se genera la estimulación y adaptarla de inmediato a los "pensamientos" de la persona.

Esa retroalimentación posibilitó que los voluntarios reconocieran estímulos complejos y completaran tareas semejantes a actividades cotidianas, elevando la técnica más allá de la simple evocación de destellos luminosos. Debido a esto, los autores sostienen que este enfoque puede marcar la diferencia entre percibir un destello y "ver" formas con estos sistemas artificiales.

Dudas y avances a futuro

Sin embargo, los resultados son preliminares. El ensayo incluyó solo a dos pacientes y los implantes se utilizaron durante seis meses: hay dudas sobre la durabilidad a largo plazo de los electrodos y su efectividad en múltiples contextos.

Referencia Neural correlates of phosphene perception in blind individuals: A step toward a bidirectional cortical visual prosthesis. Fabrizio Grani et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adv8846

"Aunque los resultados son muy claros y robustos, normalmente es posible encontrar variaciones individuales. Por lo tanto, será necesario replicar estos resultados en el futuro, para asentar el carácter general de los análisis y los resultados en una población más extensa", indicó a Science Media Centre el investigador Antonio Manuel Lozano Ortega, del grupo de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández.

Además, una sola matriz de 100 electrodos cubre un área reducida del campo visual: representar escenas más ricas requerirá combinar una mayor cantidad de electrodos sin sacrificar eficiencia.