La Laguna se posiciona como referente global de la cultura ultracontemporánea

En una humanidad tecnológicamente aumentada, ampliada y expandida, el patrimonio deja de ser una herencia estática para convertirse en un tejido vivo que integra memoria, ética y ciencia, con un reto común: evitar la irrelevancia humana en un mundo cada vez más automatizado.

San Cristóbal de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, se prepara para mirar hacia el futuro desde su pasado y presente históricos. Los días 26 y 27 de noviembre de 2025, la ciudad tinerfeña acogerá las II Jornadas de Pensamiento “Porvenir Humáquina”, un encuentro que propone repensar el papel del patrimonio y la cultura en la era digital inteligente.

Organizadas por FUTURA CULTURA LAB, bajo la dirección de Goyo Ucle y el comisariado de Alejandro Sacristán, las jornadas convertirán la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán en un laboratorio de ideas donde tradición y vanguardia dialogan. La iniciativa, impulsada por las Concejalías de Patrimonio Histórico Artístico y Cultura del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, busca dinamizar y resignificar el patrimonio histórico a través de la innovación digital, posicionando a la ciudad como referente en cultura ultracontemporánea.

Datos Clave de este encuentro Fecha y lugar. Las jornadas se celebran el 26 y 27 de noviembre de 2025 en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán, San Cristóbal de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Las jornadas se celebran el 26 y 27 de noviembre de 2025 en la Sala de Cristal del antiguo Convento de Santo Domingo de Guzmán, San Cristóbal de La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Concepto central: Sociedad Humaquina. Se debatirá el término "Sociedad Humaquina", acuñado por Juan Zafra, que explora el equilibrio entre humanidad, tecnología y naturaleza: una Humanidad aumentada, expandida y consciente ante la automatización y los nuevos retos digitales.

Se debatirá el término "Sociedad Humaquina", acuñado por Juan Zafra, que explora el equilibrio entre humanidad, tecnología y naturaleza: una Humanidad aumentada, expandida y consciente ante la automatización y los nuevos retos digitales. Innovación y patrimonio digital. El evento profundiza en la evolución del patrimonio cultural, desde las primeras experiencias de realidad virtual hasta los gemelos digitales y el metaverso, destacando ejemplos como la restauración digital de Notre Dame y proyectos 3D históricos en La Laguna.

El evento profundiza en la evolución del patrimonio cultural, desde las primeras experiencias de realidad virtual hasta los gemelos digitales y el metaverso, destacando ejemplos como la restauración digital de Notre Dame y proyectos 3D históricos en La Laguna. Ponentes y expertos internacionales. Participan figuras como Alejandro Sacristán (ACTS, arte y ciencia), Goyo Ucle (MASDANZA30VR), Amanda Masha Caminals (Bienal Climática), Emilio López-Galiacho (arquitectura y arte digital), Luis Alcalá (paleontología digital), Isabel Sánchez Berriel (reconstrucción histórica 3D) y Juan Zafra (Sociedad Humaquina, CLABE).

Participan figuras como Alejandro Sacristán (ACTS, arte y ciencia), Goyo Ucle (MASDANZA30VR), Amanda Masha Caminals (Bienal Climática), Emilio López-Galiacho (arquitectura y arte digital), Luis Alcalá (paleontología digital), Isabel Sánchez Berriel (reconstrucción histórica 3D) y Juan Zafra (Sociedad Humaquina, CLABE). Retos y horizontes: cultura frente al cambio climático y la digitalización. El debate girará en torno a cómo la cultura digital, el arte contemporáneo y la inteligencia artificial pueden convertirse en aliados para la protección patrimonial y la creación de nuevos relatos colectivos en entornos virtuales y gamificados.

El Patrimonio ante la Sociedad Humáquina

Bajo el concepto de “Sociedad Humáquina”, acuñado por el experto Juan Zafra, el encuentro explorará cómo la humanidad, la tecnología y la naturaleza pueden convivir en equilibrio. Este concepto desarrollado por Zafra describe una Humanidad aumentada, ampliada y expandida En este contexto, el patrimonio deja de ser una herencia estática para convertirse en un tejido vivo que integra memoria, ética y ciencia, con un reto común: evitar la irrelevancia humana en un mundo cada vez más automatizado.

Las ponencias de las jornadas trazarán la evolución del patrimonio desde sus primeras aproximaciones virtuales hasta las tecnologías más avanzadas de 2025. Alejandro Sacristán, comisario de las jornadas y experto en ACTS (Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad), abordará la transformación que lleva “De la catedral física a la catedral de datos”. Sacristán recordará cómo en los años 90, artistas electrónicos como el arquitecto Franz Fischnaller aspiraban a construir "otras realidades" mediante la Realidad Virtual (RV), dando continuidad a la antigua aspiración de duplicar la realidad para su conservación. Un hito crucial fue la invención del sistema de realidad virtual inmersiva CAVE por la española Carolina Cruz-Neira en 1992, cuyas aplicaciones en arquitectura, arte e historia llamaron rápidamente la atención mundial.

En la actualidad, esta evolución de lo virtual a lo digital culmina con los gemelos digitales, réplicas virtuales que integran datos en tiempo real. Estos se perfilan como una “máquina del tiempo” digital, esencial para la conservación preventiva del patrimonio frente a amenazas crecientes como el cambio climático, los incendios y los fenómenos meteorológicos extremos. El valor de estas herramientas se ha demostrado en proyectos como la restauración de Notre Dame tras el incendio de 2019 o el uso de gemelos digitales en Barcelona para simular escenarios de impacto socio económico.

Ejes del debate en las ponencias

Los participantes ponentes serán el comisario general de las jornadas Alejandro Sacristán, el director del evento «PORVENIR HUMÁQUINA» Goyo Ucle y los expertos y expertas como el doctor en Ciencias Geológicas Luis Alcalá que ha dirigido el Parque de las Ciencias de Granada, la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis y el MNCN-CSIC, la directora artística de la Bienal Climática Amanda Masha Caminals máster en Comisariado de Arte Contemporáneo por el Royal College of Art de Londres, el doctor en arquitectura Emilio López-Galiacho, que ha colaborado asiduamente con los artistas Rafael Lozano-Hemmer y Daniel Canogar y también ponente el periodista, tecnólogo y profesor universitario Juan Zafra, creador del concepto Sociedad Humáquina y director de CLABE. Como presentación especial además participará la doctora Isabel Sánchez Berriel del Departamento de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad de La Laguna.

Además, Goyo Ucle abordará la legitimidad del patrimonio digital y el papel del Metaverso. Ucle, proyectista con experiencia en cultura expositiva y proyectos como MASDANZA_30VR (que proyecta la danza contemporánea en espacios metaverso), defenderá que la cultura debe atravesar los territorios digitales gamificados. Amanda Masha Caminals analizará la amenaza del cambio climático sobre el patrimonio y cómo la cultura digital actúa como aliada, ofreciendo espacios de resistencia y reimaginación a través de prácticas artísticas contemporáneas como las de Forensic Architecture o African Digital Heritage.

Emilio López-Galiacho, en su ponencia, invita a repensar el patrimonio cultural más allá de la simple digitalización, situándolo en una experiencia sensible donde los espacios virtuales y las interfaces emocionales reactivan memorias y relatos colectivos. Luis Alcalá expondrá cómo la digitalización transforma radicalmente la paleontología, desde la documentación en excavaciones hasta la generación de réplicas digitales. Isabel Sánchez Berriel presentará el proyecto de reconstrucción histórica en 3D del plano de San Cristóbal de La Laguna de 1588, un elemento clave para su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El Metaverso como territorio fecundo para la cultura

Las mesas redondas y coloquios de las jornadas prometen un diálogo crítico sobre las nuevas fronteras de la cultura digital. Uno de los focos centrales será la Inteligencia Artificial (IA), reflexionando si los mundos virtuales habitados por humanos, como metaversos y videojuegos masivos, pueden considerarse o llegarán a ser patrimonio cultural digital.

Se analizarán tensiones de los retos de la digitalización del patrimonio (orientada a la protección y democratización) junto a los horizontes de la creatividad digital. La discusión invitará a cuestionar no solo si “necesitamos el metaverso”, sino qué tipo de metaverso se desea.

El patrimonio digital actual se basa en datos: Big Data, gemelos digitales y sensores IoT; los algoritmos de IA permiten su análisis y conservación. Pero se hace necesario introducir la experiencia emocional y la narrativa humana en todos estos soportes. Los organizadores buscan que la cultura escénica y artística en general sea protagonista en la definición y desarrollo de estos nuevos entornos, abriendo el metaverso como un territorio fecundo para la memoria colectiva y la creación cultural, en lugar de ser meramente periférica.

La meta de estas jornadas es clara: que la cultura digital, la tecnología, la ciencia y la inteligencia artificial se integren para expandir lo humano y cocrear un mundo más justo y sostenible.