Desvelado el "correo molecular" humano: los científicos descubren los mensajes ocultos en la sangre

Los investigadores han diseñado un mapa molecular completo de las vesículas extracelulares (VE), partículas nanométricas en la sangre que actúan como mensajeros secretos del cuerpo y transportan información vital sobre las células humanas.

Diminutas partículas que son esenciales en el plasma humano y tienen una influencia directa en la salud y la enfermedad han comenzado a revelar sus secretos, de acuerdo a un estudio publicado en la revista Nature Cell Biology.

Se trata de las llamadas vesículas extracelulares (VE), que transportan mensajes entre las células humanas y han logrado ser identificadas con un máximo nivel de detalle. El avance fue concretado por un equipo científico liderado desde el Baker Heart and Diabetes Institute, en Australia.

Cada segundo circulan por nuestras venas trillones de estas partículas de tamaño nanométrico y con contenido biológico: “abrir” ese correo molecular puede ser el punto de partida para obtener nuevos conocimientos sobre múltiples enfermedades, como así también para diseñar nuevas estrategias terapéuticas y tratamientos.

Actualizaciones moleculares que hablan del cuerpo humano

En el marco del estudio, los científicos trabajaron con más de 140 muestras de plasma humano, usando técnicas de separación de alta resolución y espectrometría masiva para llegar a conocer al detalle las características de las vesículas extracelulares

El equipo identificó un conjunto de 182 proteínas y 52 lípidos, que constituyen las “huellas” distintivas de las vesículas extracelulares y permiten diferenciarlas de otras partículas sanguíneas.

“Estas vesículas son como pequeñas envolturas enviadas entre las células, que brindan actualizaciones moleculares sobre lo que sucede dentro del cuerpo. Hasta ahora, simplemente no podíamos abrirlas correctamente para leer los mensajes que contenían”, indicó en una nota de prensa la Dra. Alin Rai, autora principal del nuevo estudio.

Un lenguaje molecular muy prometedor

Es importante destacar que con el objetivo de hacer más accesible este descubrimiento, los científicos crearon Mapa EV, una herramienta online interactiva y gratuita que permite a especialistas de todo el planeta explorar la composición molecular de estos mensajeros sanguíneos.

Referencia Multi-omics identify hallmark protein and lipid features of small extracellular vesicles circulating in human plasma. Alin Rai et al. Nature Cell Biology (2025). DOI:https://doi.org/10.1038/s41556-025-01795-7

Además de los detalles ya mencionados, los especialistas mapearon la “superficie” de estas partículas y detectaron 151 proteínas presentes en la membrana de las VEs, una información clave para diseñar métodos de captura y análisis específicos.

El potencial de aplicaciones de este “lenguaje molecular” es muy amplio hacia el futuro. Por ejemplo, el equipo ya ha identificado firmas vinculadas a etapas tempranas de enfermedades cardíacas, en lo que sería el inicio de una serie de hallazgos capaces de revolucionar a la medicina personalizada.