Descubren un nuevo estado de la materia en el núcleo interno de la Tierra

Experimentos de laboratorio revelan que el núcleo interno no es completamente sólido y podría contener átomos en movimiento constante. Una fase llamada superiónica permitiría que ciertos átomos se desplacen como un líquido dentro de una estructura sólida a presiones extremas.

Un extraño estado de la materia, en parte sólido y en parte líquido, que se cree que existe dentro del núcleo interno de la Tierra, habría sido verificado por un equipo internacional de científicos, liderado por investigadores de la Universidad de Sichuan y la Academia China de Ciencias.

Un experimento recreando las condiciones en el núcleo interno de la Tierra

El nuevo estudio, publicado en la revista National Science Review, incluyó un experimento en el cual se dispararon pequeños proyectiles de aleación de hierro y carbono desde un cañón de alta velocidad. Según una nota de prensa, se buscó comprobar una fase superiónica de la materia, donde átomos ligeros, como el carbono, se desplazan como un líquido dentro de una red sólida de hierro.

El avance aporta una explicación convincente sobre por qué ciertas ondas sísmicas se propagan más despacio y por qué el núcleo parece mecánicamente "blando" pese a las enormes presiones. Para reproducir condiciones similares a las del interior del planeta, los científicos emplearon compresión dinámica: dispararon pequeños proyectiles de aleación hierro-carbono a más de 7 kilómetros por segundo y contra blancos especiales.

Durante los breves instantes del experimento midieron la velocidad del sonido y combinaron los datos con simulaciones moleculares, observando la firma de una pérdida de rigidez propia de una fase con movilidad atómica, de acuerdo a un artículo publicado en Science Alert.

Un estado desconocido de la materia en las profundidades del planeta

A escala atómica, el hierro permanece en una estructura cristalina ordenada, mientras que los átomos de carbono se infiltran y fluyen por los huecos intersticiales. En otras palabras, el material exhibe simultáneamente propiedades sólidas y líquidas.

Referencia Experimental evidence for superionic Fe–C alloy revealed by shear softening in Earth’s inner core. Yuqian Huang et al. National Science Review (2025). DOI:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf419

Ese comportamiento explica la caída pronunciada en la velocidad de las ondas de corte en registros sísmicos, una anomalía que había desconcertado a los geofísicos durante décadas. El descubrimiento cambia la imagen tradicional del núcleo como una esfera estática y rígida: la movilidad de elementos ligeros dentro del hierro puede generar movimientos atómicos invisibles a gran escala, que podrían influir en la dinámica magnética y térmica del planeta.

Sin embargo, se requieren más estudios que extiendan los rangos de presión y temperatura para confirmar el fenómeno. No obstante, la coincidencia entre las señales medidas en el laboratorio y las observaciones sísmicas contemporáneas fortalece la hipótesis en torno a que una fase superiónica podría existir en el interior terrestre.