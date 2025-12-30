La realidad virtual reduce el miedo a la muerte, según un nuevo estudio científico

La ansiedad ante la muerte es un miedo psicológico asociado con síntomas y patologías como depresión, estrés, ataques de pánico, trastorno obsesivo-compulsivo y fobias. Ahora, los investigadores comprobaron que una breve simulación de realidad virtual (VR) de una experiencia cercana a la muerte puede reducir drásticamente la ansiedad: los participantes informaron una disminución del 75 % en su miedo a la muerte después de una única sesión de 12 minutos.

Un estudio liderado por especialistas de la Universidad Texas A&M, en Estados Unidos, y publicado en la revista Frontiers in Virtual Reality sugiere que una experiencia inmersiva de realidad virtual (RV), inspirada en reportes de experiencias cercanas a la muerte, puede reducir de forma notable la ansiedad ante la muerte y el estrés, y abrir nuevas vías para intervenciones psicológicas accesibles y escalables.

En la investigación participaron 61 adultos jóvenes: llevaron adelante una simulación en primera persona y completaron cuestionarios antes y después de la intervención. Los análisis mostraron reducciones significativas en la ansiedad ante la muerte y en los niveles de estrés tras una única sesión. Los autores interpretan estos resultados como una evidencia preliminar en cuanto a que la realidad virtual inmersiva puede modular respuestas emocionales y cognitivas con eficacia.

La realidad virtual como herramienta para reducir la ansiedad existencial

En la mayoría de los casos, la ansiedad ante la muerte suele alcanzar su punto máximo alrededor de los 20 años de edad, disminuyendo en la mediana edad y luego incrementándose en las personas mayores de 65 años. Al mismo tiempo, puede afectar a personas con enfermedades terminales o que atraviesan situaciones extremas.

Según una nota de prensa, los participantes reportaron luego de una sesión de alrededor de 12 minutos una caída de hasta el 75 % en su temor a la muerte, de acuerdo a las mediciones realizadas. El protocolo recreó tres etapas habitualmente identificadas en relatos de experiencias cercanas a la muerte: la sensación extracorporal tras un accidente, el tránsito por un canal de luz con recuerdos, y la llegada a un paisaje sereno con una "barrera" que impide avanzar.

Referencia A virtual reality intervention to reduce death anxiety and stress in adults: examining the effect of a near-death experience simulation. Parya Khandan et al. Frontiers in Virtual Reality (2025). DOI:https://doi.org/10.3389/frvir.2025.1644131

Un viaje virtual para enfrentar el miedo a la muerte

Los especialistas creen que herramientas de este tipo podrían integrarse en modelos de telemedicina para apoyar a personas con ansiedad o depresión, al ofrecer un entorno controlado donde confrontar miedos existenciales sin riesgo físico. Sin embargo, advierten que aunque la mayoría de los participantes experimentó beneficios, una minoría registró aumentos en ansiedad o estrés tras la simulación: en consecuencia, se requieren estudios más amplios para poder aplicar herramientas prácticas generalizadas.

Sin embargo, los primeros resultados indican que la realidad virtual permite una exposición “segura” a un estímulo que, en la vida real, no puede replicarse: la vivencia subjetiva de una experiencia cercana a la muerte. Esa exposición controlada, combinada con elementos narrativos y emocionales, podría facilitar un cambio cognitivo, incluyendo la reducción de pensamientos sobre la muerte y un mayor enfoque en valores vitales. Estas condiciones son similares a los cambios informados por quienes han tenido experiencias reales cercanas a la muerte.