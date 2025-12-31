2025 fue uno de los tres años más calurosos jamás registrados, según los científicos

Un nuevo informe concluye que 2025 fue uno de los tres años más calurosos desde que se tienen registros: se identificaron 157 eventos climáticos extremos, que cumplieron criterios como causar más de 100 muertes, afectar a más de la mitad de la población de un área o declarar el estado de emergencia.

El año 2025 se consolidó como uno de los tres más cálidos desde que existen registros instrumentales, una señal más del avance implacable del calentamiento global que, según diferentes equipos científicos de distintas partes del mundo, ya está ampliando y intensificando fenómenos extremos como olas de calor, sequías e inundaciones.

Un análisis detallado liderado por World Weather Attribution (WWA) documenta cómo el calentamiento intensificado por actividades humanas añadió días de calor extremo en todas las regiones del planeta durante el periodo analizado,,de mayo de 2024 a mayo de 2025.

El informe concluye que alrededor de 4.000 millones de personas vivieron al menos un mes adicional de días de calor extremo atribuibles al cambio climático, y que en 195 países el número de días de calor extremo al menos se duplicó en comparación con un mundo previo a la industrialización masiva.

Una década marcada por temperaturas sin precedentes

Aunque 2025 fue levemente más frío que 2024, la tendencia de fondo sigue siendo ascendente: la última década aparece como la más cálida de la historia moderna y los tres últimos años (2023, 2024 y 2025) conforman un trío sin precedentes en términos de temperaturas extremas. Esa elevación media aumenta la probabilidad y la severidad de eventos extremos que, hasta hace pocos años, eran inusuales y raros.

El trabajo de WWA identificó 67 episodios de calor extremo “significativos” entre mayo de 2024 y mayo de 2025, incluyendo olas letales en Europa, Asia Central y grandes extensiones de África y América, y encontró que todos ellos fueron, en mayor o menor medida, favorecidos por el cambio climático de raíz antropogénica. En varios casos, las temperaturas alcanzadas habrían sido prácticamente imposibles sin la influencia humana sobre el sistema climático.

En total, el informe señala 157 eventos climáticos extremos durante 2025, que causaron más de 100 muertes, afectaron a más de la mitad de la población de un sector u obligaron a declarar el estado de emergencia, entre otras características relacionadas.

Olas de calor, sequías e incendios: los efectos visibles del récord de temperaturas

Según informan Phys.org y The Associated Press, los efectos sociales y económicos ya son evidentes: oleadas de incendios, pérdidas agrícolas, cortes de suministro eléctrico y un aumento de las consultas médicas por golpes de calor y enfermedades relacionadas.

Los expertos subrayan además la desigualdad en la capacidad de adaptación: países y comunidades con menos recursos sufren impactos más severos y disponen de menos margen para reaccionar ante episodios extremos, lo cual convierte al fenómeno en una crisis tanto climática como socioeconómica.

Frente a este panorama desalentador, los científicos insisten en dos líneas de acción: reducción rápida y sostenida de emisiones contaminantes para limitar el calentamiento futuro, y políticas de adaptación que protejan a las poblaciones más vulnerables. Sin medidas ambiciosas, advierten, la frecuencia y gravedad de los eventos extremos seguirán aumentando, con costes humanos y económicos crecientes.