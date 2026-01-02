Stranger Things y su misteriosa física: ¿vivimos en un Universo paralelo?

La serie Stranger Things de Netflix vuelve a poner a la física en el centro del debate: en su quinta y última temporada, explora ideas como puentes en el espacio-tiempo, universos paralelos y la fragilidad de la realidad tal como la conocemos.

En un artículo publicado en la revista Nature, varios físicos y científicos han comentado cómo la serie Stranger Things toma vocabulario y conceptos reales para construir su narrativa, analizando hasta qué punto la ficción se apoya en teoría científica y dónde se permite licencias dramáticas.

¿Existe el Upside Down? La ciencia detrás de Stranger Things y los universos paralelos

Stranger Things emplea muchos conceptos de la física básica. Los principios del electromagnetismo explican las brújulas descontroladas, al igual que los imanes que se caen espontáneamente de la nevera. En la tercera temporada, los personajes salvan el mundo usando la constante de Planck durante su búsqueda para clausurar una puerta hacia otro Universo, llamada Upside Down.

La clave de la nueva temporada es una decisión narrativa clara: el "Upside Down" deja de ser simplemente “otra Tierra” y pasa a comportarse más como un túnel o cicatriz en el tejido del espacio-tiempo. En la práctica, la temporada 5 lo presenta menos como un mundo completo y autónomo y más como el interior de un puente que conecta con algo mucho más extraño.

Según explica The Times of India, esa lectura acerca la serie a tradiciones cinematográficas como Interstellar o Event Horizon, donde la ruptura del espacio acarrea consecuencias cósmicas. ¿Qué dice la física real? En la teoría de la relatividad de Einstein hay soluciones matemáticas que describen túneles entre regiones distantes del espacio-tiempo, que podrían funcionar hipotéticamente como "enlaces" entre múltiples universos: los famosos puentes de Einstein–Rosen o agujeros de gusano, pero su existencia práctica está lejos de demostrarse.

Universos paralelos y agujeros de gusano: la ciencia que inspira a Stranger Things

Los modelos muestran que los agujeros de gusano serían inestables, colapsarían en fracciones de segundo o exigirían "materia exótica" con energía negativa para mantenerse abiertos, un conjunto de propiedades que no se han observado experimentalmente. En otras palabras, son científicamente plausibles como ecuaciones, pero no como objetos que podamos visitar con una linterna y una bicicleta.

Algunos espectadores proponen que el Upside Down no es un "mundo reflejo" sino un enorme pasaje hacia una entidad llamada “Dimension X”: una vía que explicaría escenas, desapariciones y el nuevo aspecto casi orgánico del borde de esa realidad, según indica The Tab.

Estas interpretaciones recogen pistas visuales y diálogos de los personajes y las reinterpretan con conceptos científicos populares, para ofrecer una explicación coherente dentro del universo ficcional. Sin embargo, esto no debe confundirse con ciencia real.

¿Vivimos entonces en un Universo paralelo? La respuesta, desde la ciencia, es una enorme duda: Stranger Things usa y embellece teorías reales para contar una historia sobre el daño, la curiosidad humana y las consecuencias éticas de nuestras acciones.