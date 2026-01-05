Crean células que ayudan al cerebro a mantener la calma

Los especialistas diseñaron un método que permite transformar las células de soporte del cerebro en otro tipo de células "positivas", que están significativamente involucradas en el control de enfermedades como la esquizofrenia, la epilepsia y otras afecciones neurológicas. Estas células desempeñan un papel central a la hora de mantener la actividad cerebral en equilibrio, generando la sensación de calma.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, ha anunciado un avance que promete cambiar la forma en que se estudian y, en el futuro, se traten ciertos trastornos neurológicos: han logrado reprogramar células gliales humanas, que son las células de soporte del cerebro, para convertirlas en interneuronas parvalbumina (PV), un tipo de neurona inhibidora que actúa como el “freno rápido” de los circuitos cerebrales.

Recrean el principal mecanismo inhibidor del cerebro humano

Estas "células positivas" o parvalbumina generan equilibrio y calma, controlando enfermedades mentales. El estudio, publicado en la revista Science Advances, muestra un método reproducible en 3D que genera células con rasgos moleculares y funcionales de interneuronas PV.

Las interneuronas parvalbumina son cruciales para mantener el equilibrio de la actividad neuronal: sincronizan el ritmo eléctrico del cerebro y reducen la sobreexcitación. Cuando escasean o funcionan mal, aumentan el riesgo de desórdenes como la esquizofrenia, la epilepsia y otros problemas de la red cerebral.

Frente a la dificultad histórica de producir células PV humanas en cultivo, principalmente porque se forman tarde durante el desarrollo fetal, el equipo diseñó una estrategia de reprogramación que evita la etapa de pluripotencia y transforma directamente progenitores gliales derivados de células madre en neuronas inhibidoras. El proceso da lugar a grupos neuronales distintos en apenas dos semanas.

Cómo crear neuronas que mantienen el equilibrio cerebral

Los científicos realizaron la conversión en un entorno tridimensional y usaron secuenciación de núcleo único, una técnica para trazar la trayectoria de la identidad celular durante la conversión. Ese camino reveló la activación de genes clave, hasta ahora poco explorados en reprogramación neuronal. Los investigadores describen estos genes como herramientas vitales para futuros desarrollos en estas áreas.

Referencia A distinct lineage pathway drives parvalbumin chandelier cell fate in human interneuron reprogramming. Christina A. Stamouli et al. Science Advances (2025). DOI:https://doi.org/10.1126/sciadv.adv0588

De acuerdo a una nota de prensa, los investigadores subrayan tanto el valor básico como el potencial clínico: a corto plazo, la técnica permite generar células PV a partir de biopsias de pacientes, para estudiar cómo fallan estas células en enfermedades concretas.

A largo plazo, podrían desarrollarse terapias que reprogramen células residentes del cerebro para restaurar redes dañadas, sin tener que implantar células externas. No obstante, aunque las células reprogramadas muestran firmas moleculares y propiedades eléctricas compatibles con las interneuronas naturales, todavía no alcanzan por completo las características de las células PV originales.