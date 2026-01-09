Darwin estaría confundido: el reloj de la evolución no siempre avanza al mismo ritmo

El reloj molecular se basa en la idea de que los cambios en los genes se acumulan de manera constante, como los tics regulares de un reloj de pie. Si esta idea es cierta, entonces simplemente contar el número de diferencias genéticas entre dos animales nos permitirá calcular qué tan distantemente relacionados están y qué edad tiene su ancestro compartido. Sin embargo, eso no se refleja en los registros paleontológicos: ¿tiene la evolución diferentes ritmos, no necesariamente graduales?

Charles Darwin habría tenido un fuerte dolor de cabeza a partir de un conjunto de nuevas ideas que se resumen en un artículo publicado en The Conversation por Max Telford, profesor de Zoología y Anatomía Comparada en el University College London (UCL), en el Reino Unido. Las propuestas ponen en duda algunos conceptos vitales de la evolución darwiniana.

La velocidad del cambio genético no sería constante

Un nuevo enfoque sobre el llamado “reloj molecular” sugiere que las tasas de cambio genético no son siempre constantes, como creía Darwin: podrían acelerarse cuando surge por primera vez un gran grupo de organismos, lo cual ayudaría a explicar la súbita aparición de formas complejas en el registro fósil.

El punto de partida es el enigma del estallido cámbrico: hace unos 538 millones de años aparecen en los sedimentos fósiles animales complejos, como trilobites, moluscos y los antecesores de equinodermos, de forma relativamente repentina, un patrón que desconcertó incluso a Darwin porque parecía contradecir su idea de cambios graduales a lo largo de vastos periodos.

Durante décadas, los paleontólogos y los genetistas han recurrido al reloj molecular, suponiendo que las mutaciones se acumulan a un ritmo más o menos constante, para fijar fechas de divergencia entre linajes. Pero las estimaciones genéticas han arrojado a veces edades mucho más antiguas que las del registro fósil: en el caso de las formas animales complejas, algunos cálculos situaban al ancestro común cientos de millones de años antes del inicio del Cámbrico.

El reloj evolutivo podría ir más rápido en ciertos momentos clave

Graham Budd y Richard Mann, paleontólogo y matemático respectivamente, proponen en un estudio publicado en 2025 en la revista Systematic Biology una solución distinta: el ritmo de “tic-tac” del reloj molecular podría aumentar temporalmente en los momentos en que un grupo mayor comienza a diversificarse. Es decir, no todas las épocas evolucionan al mismo paso: habría fases de aceleración evolutiva que multiplicarían la velocidad de acumulación de cambios genéticos.

En consecuencia, el conteo de diferencias genéticas entre dos linajes daría la impresión de que su ancestro común vivió mucho antes de lo que realmente ocurrió, si asumimos una tasa constante. Por otro lado, una mayor rapidez de cambio facilitaría la aparición de morfologías muy distintas en poco tiempo geológico, una idea que encaja mejor con la emergencia relativamente súbita de nuevos planes corporales, observada en el registro fósil.

Sin embargo, la hipótesis necesita pruebas adicionales: habría que demostrar empíricamente cuándo y por qué la velocidad molecular se acelera, y si ese patrón es generalizable a otros episodios de la historia de la vida, como la aparición de plantas con flor, primates o ciertos grupos de mamíferos, donde también hay diferencias entre relojes moleculares y fósiles.

Si la idea se confirma, el reloj de la evolución no sería un metrónomo perfecto, sino uno con marchas que cambian según las circunstancias evolutivas. Se trataría de una pista hacia una historia evolutiva más compleja y dinámica.