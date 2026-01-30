Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Esculturas PuertoMercosurAvisos rojosSmerdouPlaza San Pedro AlcántaraTiroteosLuna de nieveCOACAlberto Díaz
instagramlinkedin

Neurociencias

Los abuelos cariñosos podrían estar protegidos contra el deterioro cognitivo, según un estudio

La investigación vincula el papel activo de los abuelos con una mejor memoria y fluidez verbal, entre otras ventajas cognitivas

Una investigación relaciona la implicación de los abuelos en el cuidado de sus nietos con mejores capacidades cognitivas.

Una investigación relaciona la implicación de los abuelos en el cuidado de sus nietos con mejores capacidades cognitivas. / Crédito: Unsplash/CC0 Public Domain.

Pablo Javier Piacente / T21

Los científicos concluyen que los abuelos que cuidan a sus nietos registran mejores resultados en pruebas de memoria y lenguaje con respecto a quienes no tienen esos hábitos, indicando una posible protección frente al deterioro cognitivo.

Un estudio publicado en la revista Psychology and Aging sugiere que cuidar a los nietos no solo ayuda a las familias: también podría frenar el deterioro cognitivo en las personas mayores. Especialistas de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, analizaron datos de casi 2.900 abuelos y encontraron que quienes brindaban cuidados a sus nietos obtuvieron mejores resultados en pruebas de memoria y fluidez verbal que quienes no lo hacían.

De acuerdo a una nota de prensa de la American Psychological Association, la investigación se apoyó en el English Longitudinal Study of Ageing (ELSA) y evaluó exactamente a 2.887 participantes mayores de 50 años, con una edad media de 67 años, en tres momentos entre 2016 y 2022.

Cuidar nietos: el gesto sencillo que puede proteger la mente de los abuelos

Los participantes contestaron encuestas sobre si habían cuidado nietos en el último año, incluyendo preguntas sobre la frecuencia y el tipo de actividades realizadas, desde llevarlos al colegio o prepararles la comida hasta ayudar con deberes escolares o pasar la noche con ellos, y luego realizaron pruebas cognitivas estandarizadas. Los autores ajustaron sus análisis por edad, estado de salud y otras variables de control.

Los resultados muestran que los abuelos que participaron en el cuidado de sus nietos obtuvieron puntuaciones más altas en pruebas de memoria y en fluidez verbal en comparación con los que no cuidaban nietos, y que estas diferencias se mantenían tras controlar factores sociodemográficos y de salud.

Quizás lo más notable es que el beneficio no depende de la intensidad o del tipo específico de tareas: más que la frecuencia o la actividad puntual, lo más importante parece ser la experiencia integral de estar involucrado en el rol de cuidador. Además, otro punto clave es que el efecto protector a nivel cognitivo fue más evidente entre las abuelas.

La conexión intergeneracional podría convertirse en un recurso frente a la pérdida de memoria en la vejez

Los investigadores ofrecen varias interpretaciones posibles: el cuidado de nietos combina estimulación social, emocional y cognitiva, con interacciones complejas, planificación, comunicación y actividad física leve, una serie de aspectos integrados que podrían actuar como un enriquecimiento cognitivo y, por lo tanto, ralentizar el declive.

Referencia

Grandparents’ cognition and caregiving for grandchildren: Frequency, type, and variety of activities. Chereches, F. S et al. Psychology and Aging (2026). DOI:https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/pag0000958

Otra posibilidad es que quienes ya tienen mejores capacidades cognitivas se sientan más inclinados o capaces de asumir tareas de cuidado: los autores subrayan que la causalidad no está completamente establecida y que la relación puede ser bidireccional.

Noticias relacionadas y más

Los autores del estudio proponen profundizar en cuanto a si los beneficios varían según el contexto familiar, como por ejemplo si el cuidado es voluntario y apoyado o, por el contrario, una carga; y en cómo factores como la salud física, la situación económica o la intensidad del cuidado moderan el efecto. Al mismo tiempo, alertan contra la idealización del fenómeno: el cuidado excesivo o en condiciones de estrés podría resultar perjudicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents