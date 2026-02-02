Ciencia y sociedad
Un estudio desmiente el mito del genio musical: la música no te hace más listo
Un estudio comparó a músicos profesionales, aficionados y no músicos, revelando que la inteligencia general no aumenta con la experiencia musical, sino la habilidad en la música
Redacción T21
Aunque, teóricamente, años de ensayo deberían "entrenar" el cerebro para todo, cuando se compara a músicos profesionales con músicos no profesionales muy formados, la supuesta mejora mental desaparece: lo que crece con el nivel es la música, no la inteligencia general.
Tocar un instrumento mejora, sobre todo, aquello que se parece a la propia música, pero no hay señales claras de que, por acumular años y nivel hasta llegar a profesional, se eleve el nivel de "inteligencia general" de los músicos, según una nueva investigación publicada en la revista Open Science.
Comúnmente se piensa que, si practicar música obliga a leer, escuchar, coordinar manos, anticipar y corregir, entonces esa gimnasia mental debería traducirse en un cerebro "más potente" para otras tareas. En ciencia cognitiva a esto se le llama transferencia: aprender una habilidad potencia otras habilidades cognitivas.
El problema es que muchas pruebas a favor de esa transferencia se han basado en comparaciones simples (músicos frente a no músicos), pero han ignorado otros factores que también son relevantes: quién elige estudiar música, quién puede pagarlo, quién persevera, qué rasgos personales acompañan a esa elección. Estas variables también deben tenerse en cuenta para determinar si realmente la música nos hace más inteligentes.
Lo que debes saber: tocar música no te hace más inteligente
- Mito: Ser músico te vuelve más inteligente.
- Hipótesis: Si fuera verdad, los profesionales (más años y más práctica) deberían rendir mejor que los aficionados en pruebas cognitivas generales.
- Hallazgo: Los profesionales no superan a los músicos aficionados en ninguna capacidad cognitiva no musical.
- Lo que sí mejora: Las habilidades musicales, y la memoria para melodías (porque es material musical), aumentan claramente con el nivel musical.
- Conclusión: La música entrena música, pero no eleva la inteligencia general.
- Clave: Las diferencias entre músicos y no músicos pueden deberse más a factores de selección (quién elige y sostiene la formación, con qué rasgos y contexto) que a una transferencia mental universal del entrenamiento.
Referencia
Musical expertise and cognitive abilities: no advantage for professionals over amateurs. Francesca Talamini et al. R Soc Open Sci. (2026) 13 (1): 251613. DOI:https://doi.org/10.1098/rsos.251613
Sorpresa
Para averiguarlo, el estudio analizó datos del Music Ensemble Project, un trabajo coordinado en 33 laboratorios de 15 países. Comparó a 608 no músicos, 289 músicos aficionados y 352 profesionales, y además controló estadísticamente variables que suelen distorsionar las conclusiones, como la edad, los años de educación y el nivel socioeconómico. Importa aclarar qué significa "aficionado" aquí: no es quién "toca un poco en casa", sino gente con formación musical considerable. La distinción clave es si la música es su profesión (o se orienta ya a ello) y si su implicación es más intensa, aclaran los autores de este trabajo.
Los resultados mostraron que, en habilidades musicales, los profesionales superan a los aficionados y que ambos superan a los no músicos. Esto se ve tanto en pruebas objetivas de percepción musical como en métricas sobre actividad y capacidades musicales. Hasta aquí, todo encaja con el sentido común: más experiencia, más destreza en el propio dominio.
La sorpresa llega al mirar las pruebas cognitivas que no son música. En vocabulario, memoria a corto plazo visuoespacial y una medida de funciones ejecutivas (relacionada con actualizar información en mente), los músicos —aficionados y profesionales— rinden mejor que los no músicos, pero el rendimiento no sigue subiendo del aficionado al profesional.
Mito del genio musical
En otras palabras: el "salto cognitivo" se produce al pasar de no músico a músico, pero no continúa cuando uno se convierte en profesional. Y hay un dato aún más incómodo para el mito del genio musical: en razonamiento no verbal (un tipo de prueba de patrones visuales, estilo matrices), los profesionales no superan a los aficionados; incluso aparecen por debajo de ellos, lo que rompe por completo la suposición de que los músicos profesionales —los que más horas y años acumulan— desarrollan mejores resultados cognitivos que los aficionados (lo que el artículo llama una relación dosis-respuesta).
Solo una capacidad sí crece de forma escalonada con el nivel: la memoria a corto plazo para melodías. Esto significa que, cuando la tarea se parece mucho a lo que uno hace al tocar (retener y comparar material tonal), la práctica y la experiencia se notan, y mucho. Pero precisamente por eso el resultado refuerza la conclusión general: lo que aumenta con el entrenamiento es, sobre todo, lo cercano a la música, no un "subidón" cognitivo global.
La personalidad cuenta
El artículo también observa diferencias de personalidad: los profesionales puntúan más alto en apertura mental que los otros grupos, y algo más bajo en amabilidad que los aficionados. Estos matices apuntan a una explicación alternativa a la de "la música te vuelve más listo": indica que las diferencias cognitivas entre músicos y no músicos podrían deberse más a factores de selección (quién elige, quién persevera), con rasgos y contexto propios, que a un efecto causal directo del entrenamiento sobre la inteligencia.
Dicho llanamente: estudiar música puede darte una memoria musical extraordinaria y habilidades finas muy entrenadas, pero no convierte automáticamente a nadie en una persona más inteligente para todo.
