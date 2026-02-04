El King’s Trough o “Gran Cañón” del Atlántico: cómo se formó una cicatriz gigante bajo el mar

Bajo la superficie del Atlántico Norte se oculta una cicatriz gigantesca: el King’s Trough o “Gran Cañón” del Atlántico. Nuevas campañas de mapeo y dataciones muestran que la combinación de movimientos de placa y erupciones en el manto, asociadas al penacho de las Azores, creó esta formación hace entre 37 y 24 millones de años, cambiando nuestra visión del fondo marino.

Un equipo internacional de investigadores liderado por el Instituto GEOMAR, en Alemania, ha demostrado en un estudio publicado en la revista Geochemistry, Geophysics, Geosystems que el llamado “Gran Cañón del Atlántico” o King's Trough, una de las estructuras más importantes en el fondo marino del Atlántico Norte, se formó mediante la interacción de un límite de placa temporalmente existente y una rama temprana de la columna del manto de las Azores.

A unos mil kilómetros de la costa portuguesa se despliega una de las estructuras geológicas más impresionantes del planeta: el King's Trough Complex, un sistema de trincheras y cuencas submarinas que los científicos comparan en escala y espectacularidad con el Gran Cañón del Colorado, en Estados Unidos. Sin embargo, un fenómeno que hasta hace poco se atribuía a simples procesos de estiramiento de la corteza oceánica, ahora tiene una explicación más rica y sorprendente.

Una suma de procesos geológicos originó el “Gran Cañón” del Atlántico Norte

Los investigadores han reunido datos de batimetría, geoquímica y dataciones radiométricas para reconstruir la historia del King's Trough. Los resultados muestran que la compleja red de valles no es un rasgo reciente, ni un producto de la erosión por corrientes sedimentarias similares a los ríos continentales, sino el fruto de una interacción entre un límite de placa transitorio y la incipiente actividad del penacho del manto de las Azores.

Según las dataciones y el registro geológico, las etapas principales de formación se sitúan entre aproximadamente 37 y 24 millones de años atrás. Durante ese intervalo, la posición del límite entre placas y la inyección de material caliente del manto provocaron una extensión oblicua de la estructura, magmatismo y hundimientos locales, que tallaron las trampas y cuencas que hoy forman el complejo. No fue un proceso aislado, sino la suma de movimientos tectónicos y pulsos magmáticos los que esculpieron esta "cicatriz" oceánica.

Referencia Origin of the King's Trough Complex (North Atlantic): Interplay Between a Transient Plate Boundary and the Early Azores Mantle Plume. A. Dürkefälden et al. Geochemistry, Geophysics, Geosystems (2025). DOI:https://doi.org/10.1029/2025GC012616

El King's Trough y un verdadero mundo oculto en las profundidades

De acuerdo a una nota de prensa, los mapas de batimetría y los perfiles geofísicos muestran que el King's Trough alcanza cientos de kilómetros de longitud y se compone de varios valles paralelos, depresiones profundas y crestas volcánicas asociadas. La peculiaridad de su ubicación, lejos del borde continental y en una zona de corteza engrosada por anomalías de fusión, obligó a los investigadores a proponer un modelo que combina desplazamientos del límite de placa con la influencia temprana del penacho de las Azores.

El hallazgo tiene implicaciones para nuestra comprensión de cómo se forma y modifica la corteza oceánica, pero también abre preguntas sobre la biogeografía profunda: estas estructuras crean hábitats heterogéneos que pueden favorecer comunidades singulares de organismos, algunas quizás desconocidas, y concentraciones de nutrientes y sedimentos que, en futuros estudios, pueden traernos más sorpresas.