Un núcleo de materia oscura podría alimentar el centro de la Vía Láctea: ¿no existe un agujero negro supermasivo?

Es probable que nuestra Vía Láctea no tenga un agujero negro supermasivo en su centro, sino más bien un enorme grupo de misteriosa materia oscura que ejerce la misma influencia gravitacional, según los astrónomos.

Un estudio internacional publicado en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS) propone una idea extraña y sugerente: el centro de la Vía Láctea no estaría dominado por un agujero negro supermasivo, sino por un núcleo ultradenso compuesto de materia oscura fermiónica, que imita su gravedad y hasta su “sombra”.

La investigación, desarrollada por científicos de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, la Universidad de Roma, en Italia, y la Universidad de Colonia, en Alemania, compara modelos de núcleo de materia oscura con los datos astrométricos de las estrellas cercanas a Sagitario A*, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, y la curva de rotación de la galaxia.

Materia oscura fermiónica en reemplazo de Sagitario A*

La hipótesis se apoya en un tipo particular de materia oscura formada por fermiones, partículas con masa extremadamente pequeña pero no nula, que genera un núcleo compacto y masivo rodeado por un halo extenso, que explica el movimiento de estrellas en las regiones externas.

Según los autores, este núcleo de materia oscura podría alimentar el centro de la Vía Láctea y producir una “sombra” similar a la detectada por el Event Horizon Telescope (EHT) alrededor de Sagitario A*. Las simulaciones muestran que un disco de acreción iluminando ese núcleo puede doblar la luz y generar un anillo de brillo con una región central oscura, reproduciendo el aspecto observado por el EHT. Esta coincidencia es uno de los argumentos más llamativos a favor del modelo alternativo, de acuerdo a una nota de prensa.

Los científicos aplicaron diferentes técnicas estadísticas, para confrontar múltiples configuraciones fermiónicas con el potencial gravitatorio clásico de un agujero negro. Los resultados muestran que, con los datos actuales, no es posible descartar definitivamente la alternativa: algunos modelos de materia oscura ajustan tanto las órbitas internas como la curva de rotación externa de la galaxia.

Dudas a resolver y un posible cambio de paradigma

No obstante, los autores reconocen que la comparación entre escenarios no es completamente equitativa, ya que los modelos de materia oscura introducen parámetros adicionales que influyen también en la escala del halo. ¿Qué implicaría este cambio de paradigma? Si el centro galáctico fuese un objeto sin horizonte, compuesto por materia oscura, alteraría nuestra comprensión sobre la formación y evolución de núcleos galácticos y sobre la naturaleza misma de la materia oscura.

Referencia The dynamics of S-stars and G-sources orbiting a supermassive compact object made of fermionic dark matter. V Crespi et al. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2026). DOI:https://doi.org/10.1093/mnras/staf1854

Sin embargo, observaciones futuras pueden ser la llave para decidir entre ambas hipótesis. Instrumentos como el interferómetro GRAVITY en el Very Large Telescope (VLT) y búsquedas específicas de anillos fotónicos podrían ofrecer la resolución y sensibilidad necesarias para distinguir un núcleo fermiónico de un agujero negro verdadero.

En definitiva, la idea de que la materia oscura “alimente” o incluso reemplace al agujero negro central de la Vía Láctea es hoy una posibilidad teóricamente plausible y consistente con varios conjuntos de datos, pero que aún requiere pruebas observacionales decisivas para confirmarse.