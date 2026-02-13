Genética
Descubren genes previos al origen de toda la vida conocida
Un estudio que combina inteligencia artificial y biología experimental rastrea huellas genéticas anteriores al ancestro en común de todos los organismos vivos sobre la Tierra
Pablo Javier Piacente / T21
El último ancestro común universal (LUCA) de todos los organismos vivos surgió aproximadamente hace 4.200 millones de años: ahora, los científicos han descubierto genes previos a ese organismo, e intentan desentrañar sus misterios. El trabajo abre nuevas posibilidades para investigar cómo eran las primeras células.
Una investigación publicada en la revista Cell Genomics y liderada por el Oberlin College, en Estados Unidos, junto a colaboradores del MIT y la Universidad de Wisconsin–Madison, plantea que existen familias génicas cuya duplicación ocurrió antes del último ancestro común de todos los seres vivos (LUCA), ofreciendo así una ventana hacia etapas anteriores del desarrollo de la vida.
Los autores identificaron genes emparentados que aparecen en más de una copia en gran parte de los genomas modernos, y que conservan señales moleculares de eventos evolutivos muy antiguos, previos al ancestro común universal. Vale recordar que LUCA apareció hace alrededor de 4.200 millones de años.
Evolución celular temprana y previa a LUCA
Los investigadores combinaron filogenética clásica con nuevas herramientas computacionales que incluyeron Inteligencia Artificial (IA), para identificar y validar estas familias génicas antiguas. Hallaron ejemplos verdaderamente universales de duplicaciones más recientes o de casos de transferencia horizontal, de acuerdo a una nota de prensa.
Al mismo tiempo, el equipo reconstruyó versiones ancestrales de varias proteínas pertenecientes a esas familias y las evaluó experimentalmente. En ensayos funcionales, una proteína ancestral mostró capacidad para asociarse a membranas e interactuar con la maquinaria de síntesis proteica, un dato que sugiere que funciones como la inserción de proteínas en membranas y el transporte molecular podrían haber aparecido muy temprano en la evolución celular.
La evidencia funcional complementa las señales filogenéticas y fortalece la hipótesis de rasgos celulares primordiales. Los avances en inteligencia artificial y en hardware optimizado han sido fundamentales para detectar señales evolutivas débiles, que antes pasaban desapercibidas.
Hacia el origen profundo de la vida sobre la Tierra
Según los investigadores, seguir la pista de estas duplicaciones transforma preguntas abstractas sobre los orígenes de la vida en hipótesis comprobables, que pueden verificarse en el laboratorio mediante reconstrucción molecular y ensayos funcionales.
Referencia
Universal paralogs provide a window into evolution before the last universal common ancestor. Aaron D. Goldman et al. Cell Genomics (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.xgen.2026.101140
Sin embargo, como la interpretación de señales profundas puede verse afectada por pérdidas génicas, transferencias laterales y convergencias evolutivas, es crucial replicar resultados, ampliar el muestreo taxonómico y emplear múltiples líneas de evidencia antes de efectuar conclusiones definitivas.
Más allá de esto, la estrategia ofrece una ruta prometedora para explorar la etapa pre-LUCA de la biología y enlazar paleobiología, bioinformática y biología experimental, en la búsqueda por comprender cómo surgieron las primeras células. Los hallazgos aportan nuevas herramientas para recrear y validar escenarios sobre el origen de la vida: estos fósiles moleculares, conservados a lo largo de miles de millones de años, permiten imaginar cómo las primeras células resolvieron problemas esenciales y lograron continuar su desarrollo.
- Málaga sanciona a la promotora de apartamentos turísticos en Torre de San Telmo por la tala ilegal de árboles
- Málaga multa con 82.000 euros y veta tres años a una empresa que optaba al socorrismo en las playas
- El restaurante 'escondido' en una gasolinera de Málaga que está arrasando con sus platos de sushi a solo 3 euros
- Sospechas de irregularidades en la adjudicación de VPO en Málaga: el PSOE exige una auditoría completa
- Málaga se confirma como la tercera provincia que más empresas crea en España tras Madrid y Barcelona
- Vídeo: Le cortan el cuello e intentan asesinarlo por negarse a darles un cigarrillo
- Peligro de desborde de la presa de Montejaque: se queda a 30 centímetros de su coronación a la espera de nuevas lluvias
- La borrasca Oriana pone en alerta a tres municipios de Málaga y se suspenden las clases