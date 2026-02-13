La ropa interior inteligente que escucha al intestino: mide las flatulencias en tiempo real

Un equipo de investigadores ha diseñado el primer dispositivo portátil creado para medir las flatulencias humanas: al rastrear el hidrógeno en los flatos, el dispositivo ayuda a los científicos a medir la frecuencia y cantidad de gases que emiten las personas. También abre una nueva ventana para medir el metabolismo microbiano intestinal en la vida cotidiana.

Investigadores de la Universidad de Maryland, en Estados Unidos, presentaron en un estudio publicado en la revista Biosensors and Bioelectronics: X un dispositivo portátil que se sujeta a la ropa interior y monitoriza, de forma continua, el gas expulsado por el intestino para medir la actividad metabólica del microbioma.

Ropa interior inteligente: hidrógeno y mediciones en tiempo real

De acuerdo a una nota de prensa, el prototipo utiliza sensores electroquímicos que detectan hidrógeno, el gas producido por las bacterias intestinales, y permite así seguir en tiempo real cuándo y con qué intensidad fermentan los microbios que habitan el colon.

El estudio combina ensayos de usabilidad y pruebas controladas de respuesta dietaria: en una fase de laboratorio los investigadores administraron a los participantes alimentos con y sin fibra fermentable (inulina), para comprobar si el sensor recogía los picos esperados de producción de hidrógeno.

El dispositivo detectó esas variaciones con una sensibilidad del 94,7 %, lo que sugiere que puede distinguir cambios dietarios que alteran la fermentación microbiana.

Cantidad de flatulencias y microbiota intestinal

Sin dudas, el hallazgo más llamativo es la estimación de cuántas veces al día expulsan gases las personas: el estudio encuentra un promedio de 32 episodios diarios en adultos sanos, aproximadamente el doble de la cifra que suele aparecer en la bibliografía clínica basada en encuestas y procedimientos invasivos.

Referencia Smart underwear: A novel wearable for long-term monitoring of gut microbial gas production via flatus. Santiago Botasini et al. Biosensors and Bioelectronics: X (2025). DOI:https://doi.org/10.1016/j.biosx.2025.100699

Los autores advierten, sin embargo, que existe una gran variabilidad individual, que oscila desde apenas 4 episodios hasta casi 60 gases en algunos casos. Los científicos creen que las mediciones objetivas durante el día y la noche corrigen el sesgo de subregistro asociado a la autopercepción.

Más allá de la curiosidad que despierta el tema, los especialistas destacan el valor clínico y científico de la nueva ropa interior inteligente. La capacidad de medir la producción de hidrógeno de forma continua abre la posibilidad de describir “rangos normales” de actividad microbiana, entender la respuesta hora a hora a cambios en la dieta y distinguir entre síntomas percibidos y señales biológicas reales.