El hipotálamo guarda la memoria del ejercicio en el cerebro y potencia la resistencia del cuerpo

Un equipo internacional de investigadores reveló que la plasticidad de neuronas del hipotálamo mejora la respuesta al ejercicio: la "huella" cerebral coordina cambios metabólicos y musculares que elevan la resistencia física.

Un nuevo estudio publicado en la revista Neuron y liderado por científicos de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en Estados Unidos, sugiere que la capacidad de mejorar la resistencia del cuerpo con el entrenamiento físico no depende solamente de los músculos o el corazón, sino también de cambios en el cerebro, que "codifican" la historia de ejercicio y coordinan adaptaciones periféricas.

La investigación identifica un papel central de neuronas del hipotálamo ventromedial (VMH), las llamadas neuronas SF1, en las ganancias de resistencia tras sesiones repetidas de carrera en cinta. El equipo usó entrenamientos diarios de corta duración durante semanas, para comparar ratones entrenados frente a roedores sedentarios. Tras las sesiones, las neuronas SF1 del VMH mostraron una mayor activación post-ejercicio: con el tiempo, esas mismas neuronas incrementaron su excitabilidad intrínseca y la densidad de sinapsis.

El cerebro como coordinador de las mejoras en el entrenamiento y la respuesta física

Esto significa que la red se "reconfigura" para responder con más facilidad al estímulo del ejercicio. Al bloquear la salida de las SF1, los científicos observaron que se atenúan las mejoras de resistencia y las adaptaciones metabólicas típicas del entrenamiento, mientras que estimular dichas neuronas potencia esos beneficios. Los hallazgos apuntan a que la "memoria" del ejercicio podría almacenarse, en parte, como plasticidad hipotalámica.

Según informa Nature, los investigadores interpretan que la actividad cerebral tras el ejercicio no es un subproducto sino una señal necesaria para coordinar cambios en músculos, corazón y metabolismo, que producen mayores prestaciones o mejoras físicas. La idea rompe con la visión tradicional que situaba casi toda la "causa" de las mejoras en tejidos periféricos: ahora, el cerebro aparece como un "director de orquesta" que sincroniza y amplifica los efectos del entrenamiento.

Referencia Exercise-induced activation of ventromedial hypothalamic steroidogenic factor-1 neurons mediates improvements in endurance. Morgan Kindel et al. Neuron (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2025.12.033

Posibles aplicaciones en rehabilitación física

De acuerdo a José Luis Trejo, especialista del Instituto Cajal del CSIC, en España, quién no participó del nuevo estudio, el hallazgo clave de la investigación es que "los cambios inducidos por el ejercicio en el cerebro (específicamente en el hipotálamo) conducen posteriormente a cambios fisiológicos y metabólicos en el cuerpo", indicó a Science Media Centre.

Los resultados, por ahora verificados en modelos animales, abren preguntas clínicas y prácticas: ¿existen mecanismos análogos en humanos? ¿Podrían modularse con fármacos o implantes para mejorar la rehabilitación física o la salud metabólica? Son preguntas que quedan abiertas, pero que podrían responderse en los próximos años.