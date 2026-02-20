Ciervos muestran misteriosas señales que brillan en ultravioleta en los bosques

Los ciervos tienen la capacidad de ver la luz ultravioleta: un estudio reciente muestra que también pueden dejar un rastro brillante visible en esas longitudes de onda. Ese resplandor, imperceptible para los seres humanos, podría ser una señal visual usada en la temporada de celo.

De acuerdo a una investigación publicada en la revista Ecology and Evolution, los ciervos dejan “carteles” que brillan en ultravioleta en los bosques: estas extrañas señales visuales, que los seres humanos no alcanzamos a percibir, tendrían una función clave en el comportamiento social y reproductivo de estas especies, según publica Science Alert.

Un equipo de la Universidad de Georgia, en Estados Unidos, examinó 146 casos de frotamientos de astas contra la corteza de los árboles y raspaduras en el suelo de ciervos en un bosque de investigación: los analizó con linternas ultravioletas y espectrofotometría.

Señales visuales en etapa reproductiva

Los especialistas descubrieron que tanto la corteza dañada por los frotamientos como la orina depositada en las raspaduras emitían fotoluminiscencia en longitudes de onda (≈365–395 nm) que pueden ser reconocidas por la visión de los ciervos. El trabajo científico sugiere que estas señales ópticas ultravioletas podrían ser un complemento visual a las señales químicas ya conocidas.

Los ciervos son animales crepusculares: sus fotorreceptores están adaptados a condiciones de baja luminosidad y a una mayor sensibilidad en el rango ultravioleta. Los investigadores apreciaron que la intensidad de la fotoluminiscencia aumentó durante el período de celo, cuando los machos intensifican el marcaje.

Esto llevó a los científicos a la hipótesis de que las marcas y señales no solo sirven como “huella olfativa”, sino también como “paneles informativos” visuales para advertir rivales o atraer hembras, específicamente en horarios donde el ultravioleta domina el paisaje lumínico.

El origen químico del resplandor no está completamente identificado. La orina contiene porfirinas y ciertos aminoácidos que responden al UV: las secreciones glandulares frontales y la exposición de ciertas sustancias en la madera dañada también podrían contribuir a la emisión.

Descubriendo los secretos de las señales ultravioleta de los ciervos

En consecuencia, el brillo puede ser el resultado tanto de fluidos animales como de cambios en la propia materia vegetal donde se realizan las marcas. Los científicos aún no han probado conductas específicas provocadas por la luminosidad, solamente han documentado la existencia de las señales y su superposición temporal con la temporada reproductiva. Sin embargo, consideran que el contraste visual es suficiente para ser percibido por otros ejemplares.

Referencia White-tailed Deer Signpost Photoluminescence. Daniel R. DeRose-Broeckert et al. Ecology and Evolution (2025). DOI:https://doi.org/10.1002/ece3.72618

Según un artículo publicado en Phys.org, es vital comprender cómo los ciervos usan estas señales para la gestión y conservación de estas especies, ya que podrían ayudar a mejorar cercas o pasos de fauna que sean visibles para ellos y sin afectar el paisaje humano. Incluso la caza y el manejo de poblaciones podrían verse modificados si estas marcas guían comportamientos territoriales.

Ahora sabemos que en el crepúsculo del bosque hay mensajes que brillan y esperan ser descifrados. En el futuro, nuevos estudios en distintas regiones y especies permitirán confirmar si el fenómeno es generalizado y qué información concreta transmiten estas señales naturales.