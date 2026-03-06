Europa desafía a Silicon Valley: impulsa una nueva IA que aprende como los humanos

Europa empieza a trazar su propio futuro en la inteligencia artificial. Desde Cannes, Yann LeCun ha lanzado la idea de una nueva generación de máquinas que comprendan el mundo y aprendan como los humanos, marcando el inicio de una carrera donde el viejo modelo de Silicon Valley podría quedar atrás.

Desde Cannes el pionero francés de la IA, Yann LeCun, fundador de AMI Lab (París), director durante años del laboratorio de IA de Meta/Facebook, cerró el evento de WAIFC 2026 organizado por el Instituto EuropIA. Y nos abrió los ojos respecto de cómo podría ser el futuro de la IA, de cómo podríamos construir ese futuro y que desde Europa estamos perfectamente preparados para ello, es más, que la propuesta técnica que lanza, unida al enfoque de una IA más sostenible y más ética, podría ser ganadora. Apenas la carrera acaba de empezar y es probable que las grandes plataformas tecnológicas del capitalismo de vigilancia de Silicon Valley hayan escogido el rumbo equivocado.

Una IA que vaya más allá de capacidades de fuerza bruta estadística y que el camino, realmente, empieza ahora: Europa está a tiempo para esta carrera de fondo, cuya parada “final” podría ser la de alcanzar una verdadera Inteligencia Artificial General, redefinida. Que la IA es un sistema para amplificar la inteligencia humana hasta fronteras inimaginables es otro de los pensamientos nucleares para desarrollar la IA, a no perder nunca de vista, con impactos similares e impredecibles tal y como sucedió con la imprenta, la electricidad o Internet. La IA además será física, acabará “incardinada” en pieles de metal, en robots autónomos y caminará entre nosotros, a nuestro servicio, como ya lo hacían los robots en el Festival Internacional de Inteligencia Artificial de Cannes hace unos días.

Los robots autónomos Unitree en el stand Innov 8 France en WAIFC 2026. / A. Sacristán.

Próxima revolución de la IA

Yann LeCun señala que un niño de solo 4 años acumula miles de horas de experiencia visual, y durante ese tiempo recibe una enorme cantidad de información visual. LeCun calcula que a lo largo de ese tiempo de vigilia “un niño de 4 años ha visto tantos datos a través de su visión como la LLM más grande actual, entrenada con prácticamente todo lo disponible públicamente en internet”. Esos datos que ha visto el niño son equivalentes, pues, a la mayor inteligencia artificial entrenada con prácticamente todo lo que le hemos podido “echar”.

Y LeCun remacha: “Esto nos dice dos cosas. No vamos a lograr un sistema con inteligencia humana o sobrehumana simplemente entrenándolo con texto. Es imposible. Algunos dirán que el año que viene tendremos sistemas superinteligentes, tan buenos como un estudiante de doctorado, etc. Eso está mal. Está mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ese es el tema de la próxima revolución de la IA”.

Para lograr un avance real, la IA ha de estar centrada en los llamados “modelos del mundo”. LeCun explica que “el modelo del mundo es esto: si tienes una idea del estado del mundo en el momento t, e imaginas realizar una acción en el momento t, lo que necesitas es poder predecir la consecuencia de esa acción en el estado del mundo. ¿Cómo cambiará el mundo si realizo esta acción en el momento t?”.

¿Qué hacemos los humanos? encontramos una representación abstracta del estado del mundo que nos permite hacer predicciones. Así que inventamos conceptos como átomos, moléculas en el mundo vivo, proteínas, orgánulos, células, organismos, órganos, etc., hasta llegar a las sociedades, los individuos y los ecosistemas.

Conferencia magistral de clausura WAICF 2026 de Yann LeCun, Fundador y Presidente Ejecutivo de AMI LABS. / Maxime GIOL.

Representar el mundo

Yann LeCun explica que lo que necesitamos es inventar una arquitectura para la IA que permita construir representaciones abstractas del mundo. Partiendo de una observación en el momento t, se entrena una red neuronal de aprendizaje profundo para producir una “representación abstracta” del estado del mundo, probablemente en varios niveles jerárquicos. Esta arquitectura recibe el nombre de Arquitectura Predictiva de Integración Conjunta (JPA) y se está abriendo camino.

En su opinión, “la próxima revolución de la IA implicará JPA, modelos de mundos y sistemas que, una vez que cuenten con este tipo de modelo, podrán planificar una secuencia de acciones para lograr un objetivo específico”.

Es decir, si les damos un objetivo y el sistema puede imaginar, de hecho, predecir, el resultado de una secuencia de acciones podrá, por lo tanto, llevar el mundo a una configuración específica. “Esto se llama planificación, y es algo que los LLM no son realmente capaces de hacer, pero estas arquitecturas JPA sí. Un camino diáfano hacia el futuro de la IA” aclara Yann LeCun.

El objetivo inicial de AMI Lab se centra en sistemas industriales complejos: centrales eléctricas, acerías, plantas químicas, motores de avión, donde los flujos de datos son masivos, continuos y llenos de “ruido”, en los que el valor reside en la capacidad de planificar bajo restricciones físicas.

Según la experta Pascale Caron de la consultora YUNOVA, presente en WAIFC: “El mercado de los chatbots ya está saturado; el mercado de los sistemas predictivos para el mundo real, no. La ambición es gradual: acumular experiencia aplicando estas arquitecturas a modalidades de datos cada vez más diversas, antes de llegar finalmente a la robótica autónoma”. El mercado de la robótica inteligente está llegando. Que la IA se haga física es un salto en el tiempo y hacia la Inteligencia Artificial General.

Jean Michel Jarre con el comité de organización de WAIFC 2026 y el Instituto EuropIA. / Maxime GIOL.

El planteamiento europeo del Instituto EuropIA y el gobierno francés

Anne Le Henanff, Ministra delegada para la IA de Francia afirmó que “la IA francesa es una realidad que se está implementando en todos los sectores, desde la salud y la tecnología hasta las transiciones energética, industrial y tecnológica. En todas partes, crea valor, optimiza procesos y abre nuevas perspectivas. Francia tiene una visión de la IA. Porque la IA que queremos es una IA que no nos posea, una IA responsable, una IA sostenible, una IA al servicio del bien común”. Es una visión respaldada por iniciativas concretas, tangibles y sólidas que enlaza con el plan legal de control de riesgos de Europa para la IA.

En paralelo, casualmente quizá, al otro lado del atlántico, Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude, se negó a eliminar sus límites éticos para uso militar y policial irrestricto que exigió el Gobierno de Estados Unidos, Trump, quien ha cargado contra la empresa y su CEO con todo, declarándola “riesgo para la cadena de suministro nacional”, la misma categoría reservada para Huawei y Kaspersky.

Según el experto en IA ética y empatía Fer Enis “Europa tiene en Anthropic una empresa que encarne sus valores legales y filosóficos. Tiene ahora la oportunidad histórica de acoger, financiar y proteger a la única gran empresa de IA que ha demostrado que sus principios no están en venta”. No está escrito el futuro de la IA, y menos para Europa.

Alineada con la visión europea, el Instituto EuropIA y sus aliados plantean convertir la región de Alpes-Maritimes en la "Tierra de la Inteligencia Artificial" de Francia, estableciendo un eje con París. Esta estrategia territorial se materializa mediante múltiples iniciativas integradas como el propio WAICF 2026 como nodo de negocios profesionales y arte digital IA, el WAIFF festival internacional de Cannes de cine IA, como vitrina global de “creatividad aumentada” en el mundo cinematográfico tal y como definió su embajador, el músico electrónico pionero Jean Michel Jarre.

Además, Jarre, muy activo en temas de gobernanza creativa IA, está en contacto con muchos jóvenes artistas africanos y piensa que la IA es una oportunidad para crear un ecosistema creativo en sus países y aprovechar la fuerza de la difusión que aporta la IA para internacionalizarse, a través de festivales con sedes en varios continentes, como WAIFF.