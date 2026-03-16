Dance Your PhD 2026: cómo la física del efecto piezoeléctrico se convirtió en danza hipnotizante

En la edición 2026 del concurso “Dance Your PhD” de la revista Science, la física italiana Sofia Papa ganó el premio absoluto al representar su investigación sobre el efecto piezoeléctrico mediante una pieza de danza que hizo visibles las cargas eléctricas en movimiento, demostrando que el conocimiento puede comunicarse no solo con fórmulas sino también con cuerpo y ritmo.

Cuando la ciencia se viste de baile, los límites entre laboratorio y escenario se difuminan. Ese es precisamente el espíritu del concurso anual “Dance Your PhD”, organizado por la revista Science, donde doctorandos de todo el mundo transforman años de investigación en coreografías que hacen comprensible lo complejo mediante el movimiento. En su edición de 2026, el premio absoluto recayó en la física italiana Sofia Papa, cuya tesis sobre el efecto piezoeléctrico no solo convenció al jurado por su rigor científico, sino que los hipnotizó con una pieza de danza que convirtió cargas eléctricas en poesía corporal .

Sofia Papa, investigadora en la Sant’Anna School of Advanced Studies de Pisa, se centra en cómo ciertos materiales cristalinos y semicristalinos generan electricidad cuando se les aplica presión mecánica, un fenómeno conocido como efecto piezoeléctrico. Su trabajo va más allá de los encendedores de gas o los relojes de cuarzo; demostró que esas cargas inducidas pueden viajar a través de ondas sonoras para producir imágenes de ultrasonido, abriendo puertas a nuevas aplicaciones médicas y de materiales inteligentes. Lo que hace su participación aún más singular en este concurso es su formación paralela como bailarina profesional, miembro activo de una compañía de baile, lo que le permitió traducir conceptos abstractos de física de la materia en un lenguaje corporal rico en simbolismo.

Papa demostró cómo las cargas eléctricas pueden transformarse en ondas sonoras para generar imágenes de ultrasonido. Los movimientos de esta danza representan las diferencias entre materiales cristalinos y semicristalinos y las cargas eléctricas que surgen en ellos.

Piezodance

En su video titulado PIEZODANCE, seis mujeres visten túnicas rojas y azules que representan cargas positivas y negativas. Bailan en un anfiteatro, ejecutando giros y saltos sincronizados cuyos movimientos imitan la estructura ordenada de los cristales frente al desorden relativo de los semicristalinos, mientras visualizan cómo surge y se transmite la electricidad bajo presión. El jurado destacó especialmente el uso magistral de la perspectiva, la luz y las sombras para enfatizar estas diferencias, calificando la performance de “hipnotizante” y subrayando cómo el arte puede revelar lo que las gráficas tradicionales a veces ocultan.

La edición de 2026 también brilló por la diversidad de temas premiados en las categorías tradicionales. En biología, Laura Ihalainen, de la Universidad Oriental de Finlandia, abordó un problema cotidiano, pero poco estudiado: cómo adaptar mejor los audífonos a la anatomía individual del usuario, mejorando tanto comodidad como eficacia . En química, Dina Haddad, de la Universidad de Cambridge, presentó un método innovador para extraer ADN libre de células de muestras de orina utilizando nanopartículas magnéticas, una técnica que podría revolucionar el diagnóstico no invasivo de enfermedades. En ciencias sociales, Asia Kaiser, de la Universidad de Colorado Boulder, exploró cómo la biodiversidad de insectos en entornos urbanos está moldeada por factores socioecológicos, desde el diseño de parques verdes hasta las desigualdades de ingreso.

Kate Kondrateva, investigadora en la Universidad de Maastricht sobre las aplicaciones de la IA en medicina, concretamente sobre el uso de la inteligencia artificial en la interpretación de resonancias magnéticas cerebrales, presentó su propuesta «Por qué los tumores se iluminan en las resonancias magnéticas con contraste», realizada con ayuda de la IA.

También la IA

Una novedad destacada este año fue la introducción de una categoría específica para videos de baile asistidos por inteligencia artificial. El premio en esta nueva línea fue para Kate Kondrateva, estudiante de doctorado en la Universidad de Maastricht, cuyo trabajo investiga por qué ciertos tumores “iluminan” en imágenes de resonancia magnética con contraste. Kondrateva utilizó Chat-GPT para generar un guion inicial basado en publicaciones científicas sobre su tema, y luego empleó un generador de videos de IA para producir la coreografía y añadir efectos visuales, mostrando cómo la IA puede ser una colaboradora creativa en la comunicación científica .

El concurso “Dance Your PhD” recuerda que el conocimiento no vive únicamente en ecuaciones o artículos de acceso restringido; late también en el cuerpo, en el ritmo y en la capacidad de asombro compartido. Al convertir tesis en movimiento, estos jóvenes investigadores no solo democratizan su trabajo, sino que renuevan el propio acto de descubrir: un proceso que, como el baile, requiere disciplina, creatividad y el coraje de dejar que las ideas encuentren su propia forma de expresarse.