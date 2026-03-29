El eco bajo la arena: ¿Hay una segunda Esfinge oculta en Giza?

Un nuevo escáner de alta tecnología ha detectado lo que parece ser una "segunda Esfinge" enterrada en la meseta de Giza. El hallazgo, presentado por el experto en radar Filippo Biondi, sugiere no solo una figura simétrica a la gran guardiana, sino la existencia de una ciudadela subterránea que desafía la historia oficial.

Durante siglos, hemos creído que la Gran Esfinge de Giza era un centinela solitario, una anomalía de piedra que custodiaba las pirámides sin compañía alguna. Sin embargo, una reciente conversación en el podcast Matt Beall Limitless, emitida este 26 de marzo, ha vuelto a sacudir los cimientos de la egiptología. El protagonista de este revuelo es un ingeniero de radar italiano, Filippo Biondi, según el cual, bajo las dunas, el desierto guarda un secreto simétrico.

La idea de una "segunda Esfinge" no es nueva. Durante décadas, investigadores independientes y entusiastas de la historia alternativa han teorizado sobre la dualidad en el antiguo Egipto. Argumentan que la cosmología egipcia se basaba en el equilibrio y los pares: el Alto y el Bajo Egipto, el día y la noche, el orden y el caos. Si hay un león guardián, ¿por qué no habría de haber dos? Pero hasta ahora, todo eran castillos en el aire. Lo que Biondi trajo a la mesa de Matt Beall es algo mucho más sólido: datos.

Radar de última generación

Utilizando tecnología de radar de última generación, Biondi presentó escaneos que sugieren la existencia de una anomalía geométrica masiva a una distancia precisa de la Esfinge que todos conocemos. Según el ingeniero, las lecturas muestran ángulos rectos y una estructura que parece "espejar" a la original, enterrada bajo capas de arena y sedimentos acumulados durante milenios.

Biondi considera que se trata de algo mucho más grande, como una "ciudadela subterránea". Sus equipos de medición detectaron cavidades y muros que parecen formar un complejo subterráneo de dimensiones colosales. Si sus cálculos son correctos, estaríamos hablando de una red de túneles y cámaras que conectan estos monumentos, algo que cambiaría por completo nuestra visión de Giza como un simple cementerio real.

Por supuesto, en el mundo de la arqueología, un escaneo no es un descubrimiento hasta que alguien pone una pala en el suelo. Egipto es extremadamente cauteloso con sus tesoros y los permisos para excavar en la meseta de Giza son casi imposibles de conseguir. Existe una tensión constante entre la ciencia académica, que pide pruebas irrefutables, y los nuevos métodos tecnológicos que, como los de Biondi, parecen gritar que aún no hemos visto ni la mitad de lo que hay allí abajo.

Escepticismo científico

Las afirmaciones han encontrado resistencia por parte de figuras establecidas en la arqueología egipcia. Zahi Hawass, exministro de antigüedades de Egipto, ha rechazado las teorías sobre una segunda Esfinge, afirmando que el área ha sido excavada exhaustivamente durante décadas sin encontrar evidencia de otro monumento. Hawass también ha criticado las afirmaciones anteriores de Biondi en 2025 sobre una ciudad subterránea debajo de la Pirámide de Kefrén, calificándolas de "completamente erróneas" y diciendo que los métodos de radar utilizados "no están científicamente aprobados ni validados", según Ladbible.

La física teórica Sabine Hossenfelder también ha expresado su opinión, habiendo calificado previamente los hallazgos del equipo italiano como infundados y cuestionando su interpretación de los datos de tomografía.

No obstante, si a pesar de estas descalificaciones, los datos de Biondi logran convencer a las autoridades egipcias de realizar una exploración física, podríamos estar ante el hallazgo del siglo.