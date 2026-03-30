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Biotecnología

Crean una “farmacia viviente” implantable que produce fármacos dentro del cuerpo

El dispositivo integra células modificadas y bioelectrónica generadora de oxígeno para mantener terapias biológicas durante semanas

Uno de los integrantes del equipo de investigación sostiene el implante, que utiliza células para fabricar fármacos debajo de la piel.

Uno de los integrantes del equipo de investigación sostiene el implante, que utiliza células para fabricar fármacos debajo de la piel. / Créditos: Jared Jones/Universidad Rice.

Redacción T21

Un equipo científico ha dado un paso crucial hacia las "farmacias vivas" implantables: se trata de pequeños dispositivos que contienen células diseñadas para producir continuamente medicamentos dentro del cuerpo.

Investigadores liderados por la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, han concretado un avance clave hacia una “farmacia viviente” implantable, capaz de producir medicamentos dentro del cuerpo humano y liberarlos de manera continua. El estudio publicado en la revista Device describe un dispositivo subcutáneo, que integra células modificadas genéticamente con bioelectrónica generadora de oxígeno.

Tres fármacos administrados al mismo tiempo en el interior del cuerpo

Según una nota de prensa, el sistema logró mantener vivas las células productoras y administrar de forma estable tres fármacos distintos en un modelo animal pequeño. El dispositivo ocupa un espacio similar al de un palillo de goma doblado y está diseñado para instalarse bajo la piel.

Su función central es alojar un pequeño “tejido industrial” de células que fabriquen fármacos de forma sostenida, mientras el propio implante genera oxígeno para evitar que esas células mueran. Hasta el momento, el suministro de oxígeno ha sido una de las mayores barreras para las terapias celulares encapsuladas, porque cuando las células se agrupan dentro de un implante consumen rápidamente el oxígeno disponible.

Otro punto clave del trabajo es que el implante puede producir varios fármacos a la vez. En el experimento, las células fueron diseñadas para fabricar simultáneamente un anticuerpo anti-VIH, un péptido utilizado en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y leptina, una hormona relacionada con el apetito y el metabolismo.

Resultados prometedores

En los animales implantados, el equipo observó que el sistema mantuvo niveles sostenidos de las tres moléculas durante 30 días. En los controles sin oxigenación, en cambio, los compuestos de vida media más corta dejaron de detectarse al séptimo día y los de vida media más larga también fueron cayendo con el tiempo.

Referencia

Design of a wireless, fully implantable platform for in-situ oxygenation of encapsulated cell therapies. Chris Wright et al. Device (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.device.2026.101106

Los resultados apuntan además a una mejora clara en la supervivencia celular. Al final del período de prueba, alrededor del 65 % de las células seguían viables en los dispositivos oxigenados, frente a cerca del 20 % en otros sistemas. Para los autores, esto demuestra que el oxígeno producido directamente dentro del implante permite alcanzar densidades celulares mucho mayores en menos espacio y sostener la producción de terapias biológicas durante semanas.

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Vale destacar además que el sistema es inalámbrico, incorpora una batería y puede comunicarse con dispositivos externos, lo cual abre la puerta a un control más preciso de la liberación terapéutica. El siguiente paso será probar la tecnología en más modelos animales y explorar usos concretos, entre ellos terapias basadas en células pancreáticas trasplantadas.

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