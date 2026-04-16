El envejecimiento ya se puede simular y alterar desde tu propio ordenador

La ciencia de la longevidad siempre ha chocado con un muro temporal: estudiar cómo evoluciona la esperanza de vida en un laboratorio requiere décadas o siglos de observación. Ahora, un nuevo software ha logrado comprimir millones de generaciones en el procesador de un ordenador portátil.

¿Por qué algunas especies viven semanas y otras siglos? ¿Por qué la evolución no ha diseñado organismos inmortales? Responder a estas preguntas fundamentales de la biología exigía hasta hoy depender de laboriosos experimentos con moscas o gusanos, o recurrir a modelos matemáticos abstractos que sacrificaban el realismo en favor de la simplicidad.

La longevidad extrema es un lujo biológico que la naturaleza rara vez permite.

Para salvar esta brecha, un equipo internacional liderado por el profesor Dario Riccardo Valenzano en el Instituto Leibniz de Investigación sobre el Envejecimiento de Alemania (FLI) ha creado AEGIS (Envejecimiento de Genomas en Evolución In Silico), una plataforma informática capaz de recrear el teatro de la vida.

El estudio fundacional del software, publicado en la revista PLOS Computational Biology, demuestra que este simulador genera universos virtuales poblados por individuos digitales donde cada uno posee su propio "genoma" heredable que dicta sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse.

El envejecimiento no se programa, emerge

El mayor hito técnico de AEGIS es su filosofía computacional de "abajo hacia arriba". Los desarrolladores no han introducido ninguna ecuación previa que obligue a los individuos virtuales a envejecer. El software solo programa instintos básicos (reproducción y mutación) y condiciones ambientales externas como el hambre, la depredación, las infecciones o los cambios estacionales.

Al ejecutar la simulación, el envejecimiento emerge espontáneamente de forma natural tras la madurez sexual, exactamente igual que ocurre en la biología real. "No hay ningún gran misterio, es solo la consecuencia de los cimientos evolutivos básicos", explica Valenzano, cuyo equipo comprobó cómo el programa reproducía por sí mismo los estancamientos de mortalidad en la vejez o las curvas de supervivencia que los demógrafos observan en las poblaciones humanas reales.

Referencia AEGIS: Individual-based modeling of life history evolution. Martin Bagic et al. PLOS Computational Boiology, March 26, 2026. DOI:https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1014109

Rebobinar la cinta de la vida

El potencial de la plataforma —que cuenta con una interfaz gráfica y una versión web para facilitar su uso a investigadores sin perfil informático— ya ha sido probado con éxito al recrear experimentos clásicos de la biología.

El equipo logró simular en minutos el histórico experimento que el biólogo Michael Rose realizó en 1984 con moscas de la fruta, demostrando que obligar a una población a reproducirse de forma tardía durante múltiples generaciones acaba generando organismos genéticamente más longevos. Pero AEGIS fue más allá: al exponer a esas moscas "longevas" de laboratorio a un entorno virtual salvaje lleno de depredadores, su ventaja genética desapareció, confirmando que la longevidad extrema es un lujo biológico que la naturaleza rara vez permite.

Esta herramienta de código abierto no solo democratiza la investigación cronobiológica. Al permitir a los científicos testar sus hipótesis en ecosistemas virtuales antes de pisar el laboratorio, AEGIS promete acelerar exponencialmente el desarrollo de terapias y la comprensión íntima de por qué y cómo caduca la maquinaria humana.