Ciencia y sociedad
El mapa oculto del placer: lo que la ciencia acaba de descubrir sobre nuestros genitales
Nuevos estudios con tecnología de rayos X en 3D revelan la inmensa red nerviosa del clítoris y la verdadera ubicación del "punto G" masculino
Redacción T21
Gracias a escáneres de altísima precisión, la ciencia acaba de iluminar las zonas más silenciadas y subestimadas de nuestro propio cuerpo. Estos hallazgos no solo desmitifican la anatomía del placer humano, sino que ofrecen un mapa quirúrgico vital para evitar daños irreparables en millones de pacientes.
Creíamos conocer el cuerpo humano a la perfección, pero hasta hace muy poco, los manuales de anatomía mantenían un enorme punto ciego sobre nuestras áreas más sensibles. Una serie de nuevas investigaciones ha revolucionado nuestra comprensión de los órganos genitales, combinando tecnología de vanguardia con un enfoque sin tabúes que corrige décadas de errores médicos.
Históricamente, la ciencia había subestimado la complejidad de la anatomía femenina. Aunque un histórico estudio de 1998 comenzó a desvelar la verdadera forma de este órgano, un reciente hito científico ha ido mucho más allá. Utilizando tecnología de rayos X de alta energía (tomografía de contraste de fase) en aceleradores de partículas, los investigadores han logrado crear el primer escáner 3D detallado de esta red nerviosa.
Este avance, publicado en bioRxiv (la plataforma de prepublicaciones biológicas homóloga a arXiv), cartografía por primera vez la red completa de nervios clitorianos. Tal y como destaca The Guardian, los científicos descubrieron cinco gruesos troncos nerviosos que se ramifican como un árbol, extendiéndose de forma inesperada hacia zonas como el capuchón del clítoris y el monte de Venus.
Referencias
- Neuroanatomy of the clitoris. Ju Young Lee et al. bioRxiv 2026.03.18.712572. DOI:https://doi.org/10.64898/2026.03.18.712572
- The sensory penis: A comprehensive immunohistological and ontogenetic exploration of human penile innervation. Alfonso Cepeda-Emiliani et al. Andrology. 2026;14:661–701. DOI:https://doi.org/10.1111/andr.70118
El "Punto G" masculino al descubierto
La anatomía masculina también guardaba sus propios secretos. Un equipo liderado por el investigador Alfonso Cepeda-Emiliani ha desafiado las nociones tradicionales sobre la sensibilidad del pene en una reciente publicación académica para la revista Andrology.
Estos científicos identificaron una zona neuroanatómica históricamente ignorada que concentra la mayor densidad de terminaciones nerviosas y estructuras sensoriales de todo el órgano: el delta del frenillo, que se encuentra exactamente en la zona donde se realiza la circuncisión. La revista New Scientist no ha dudado en calificar el hallazgo de esta área altamente erotógena como el verdadero "punto G" masculino.
Por qué esto cambiará la medicina
Más allá de la curiosidad y la sexualidad, estos descubrimientos tienen un impacto clínico incalculable. Hasta ahora, los cirujanos operaban en ciertas áreas pélvicas sin un mapa claro, lo que a menudo resultaba en daños a los nervios y posteriores disfunciones sexuales.
La nueva cartografía proporciona un auténtico "GPS anatómico". Al definir exactamente por dónde pasan estas extensas redes neuronales, los médicos podrán realizar intervenciones de suelo pélvico y cirugías de afirmación de género de una forma mucho más segura y precisa.
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