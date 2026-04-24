Ingeniería Genética
Huevos de gallina modificados genéticamente: una posible fábrica de fármacos
Un nuevo avance en ingeniería genética aviar abre la puerta a que las gallinas produzcan proteínas terapéuticas estables en sus huevos
Redacción T21
Un equipo de investigación estadounidense ha dado un paso clave para convertir a las gallinas en biofábricas de proteínas médicas. El hallazgo podría impulsar la producción de fármacos en huevos y abaratar procesos biotecnológicos.
Los huevos de gallina ya se utilizan para recolectar anticuerpos, pero un avance en edición genética en la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, podría algún día dar lugar a pollos que produzcan otras proteínas médicas útiles en sus huevos, convirtiéndose en verdaderas "fábricas" de fármacos y hasta productos para el agro. El estudio se publica en la revista Poultry Science.
De esta manera, las gallinas modificadas genéticamente podrían producir en sus huevos proteínas terapéuticas con aplicaciones clínicas. El estudio apunta a superar uno de los grandes obstáculos de la ingeniería aviar: que los genes insertados no se "apaguen" con el tiempo, según explica una nota de prensa.
Manteniendo activos a los genes con el paso del tiempo
La clave del trabajo está en evitar el llamado silenciamiento epigenético. Según los autores, los métodos habituales de transgénesis en pollos pueden generar expresiones inconsistentes, específicas de ciertos tejidos o cada vez más débiles con el paso de las divisiones celulares y las nuevas generaciones.
En otras palabras, el gen introducido puede seguir en su lugar, pero al mismo tiempo dejar de funcionar. Ese problema limita el desarrollo de animales capaces de producir proteínas de forma estable y predecible, marcando una desventaja crucial para su empleo biotecnológico y biomédico.
Para resolver este problema, el equipo probó una estrategia distinta: insertar Cas9 y un marcador GFP en genes de mantenimiento celular, concretamente ACTB y GAPDH, que están activos de manera constante porque cumplen funciones esenciales en la vida de la célula.
Si el fragmento genético se coloca en una región del genoma que siempre está activa, debería permanecer encendido. En células DF-1 de gallina, los investigadores lograron inserciones dirigidas con dos enfoques diferentes, y observaron expresión estable de los transgenes a lo largo del tiempo.
Amplias aplicaciones en biomedicina y producción agraria
En los experimentos, tras varios meses y múltiples rondas de división celular, las células seguían mostrando fluorescencia verde, señal de que el gen no se había silenciado. En el plano médico, el trabajo permitiría una línea estable de gallinas capaces de poner en sus huevos proteínas de interés farmacéutico, lo que podría abaratar y escalar la producción de ciertos tratamientos biológicos.
Referencia
Highly efficient gene editing via targeted Cas9 insertion into chicken housekeeping gene. Kyung Min Jung et al. Poultry Science (2026). DOI:https://doi.org/10.1016/j.psj.2026.106585
En el plano agropecuario, también podría facilitar la incorporación de rasgos beneficiosos, por ejemplo genes que reduzcan la transmisión de la influenza aviar, siempre que esas modificaciones se mantengan activas y se hereden de generación en generación.
Sin embargo, todavía falta demostrar que esta estrategia funciona de manera segura, estable y heredable en animales vivos. Si esa transición se confirma, el huevo de gallina podría convertirse en algo más que un alimento: una pequeña fábrica biológica capaz de producir medicamentos de alto valor.
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