Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cortes nocturnos en la MA-21Desaparecido en Alhaurín el GrandeAumenta la población en MálagaMálaga suspende en calidad de aireBronca en Benajarafe'Masterchef Celebrity Legends' se graba en MálagaEnvían una serpiente viva en un paqueteCalle mítica para comer en Málaga
instagramlinkedin

Informática Cuántica / Bioquímica

IBM simula la proteína más grande jamás modelada en ordenadores cuánticos

El avance abre nuevas vías para estudiar moléculas clave en medicina

La colaboración de IBM con Cleveland Clinic y RIKEN marca un récord en el estudio de estructuras biológicas complejas.

La colaboración de IBM con Cleveland Clinic y RIKEN marca un récord en el estudio de estructuras biológicas complejas. / Crédito: IBM.

Pablo Javier Piacente / T21

IBM ha anunciado un hito en computación cuántica: la simulación de la proteína más grande modelada hasta ahora con esta tecnología, un paso que puede acelerar la investigación biomédica y el desarrollo de fármacos.

Científicos de Cleveland Clinic, RIKEN e IBM han utilizado ordenadores cuánticos en conjunto con dos de los superordenadores clásicos más potentes del mundo para simular complejos proteicos de hasta 12.635 átomos, convirtiéndolos en la molécula biológicamente significativa más grande jamás modelada con hardware cuántico.

La innovación apunta a una meta muy concreta: entender mejor cómo interactúan las moléculas que intervienen en la salud y en la enfermedad, con posibles aplicaciones en el diseño de medicamentos. De acuerdo a una nota de prensa, el trabajo se sustentó en un enfoque híbrido que combina procesadores cuánticos y superordenadores clásicos para dividir el problema en fragmentos y resolver cada parte con la herramienta más adecuada.

La eficacia del método híbrido: ordenadores cuánticos y superordenadores clásicos

Según un estudio publicado en arXiv, el equipo de investigadores usó dos procesadores IBM Quantum Heron de 156 cúbits, instalados en Cleveland y en Japón, y recurrió a los superordenadores Fugaku y Miyabi-G para recomponer el cálculo final. Este tipo de arquitectura combinada permite abordar problemas científicos que, por su escala, siguen siendo muy costosos para los métodos convencionales.

Sabemos que las proteínas son moléculas fundamentales para la vida: están presentes en casi todas las funciones del cuerpo humano, desde la digestión hasta el sistema inmunológico. Comprender cómo se comportan y cómo interactúan con otras moléculas es fundamental para desarrollar nuevos fármacos. Sin embargo, simular estas interacciones es extremadamente difícil debido a la enorme cantidad de variables en juego.

En este punto es vital el aporte de la informática cuántica. A diferencia de los ordenadores tradicionales, que procesan información en bits (ceros y unos), los dispositivos cuánticos utilizan “cúbits”, capaces de representar múltiples estados al mismo tiempo. Esto les permite abordar problemas muy complejos de forma potencialmente más eficiente y rápida.

Un antes y un después en el diseño de nuevos fármacos

En este caso, los investigadores lograron modelar una proteína compuesta por más de 12.600 átomos, una escala sin precedentes en este campo. El experimento implicó miles de simulaciones, más de 100 horas de procesamiento y una enorme cantidad de datos analizados.

Referencia

Crossing the 12,000-atom barrier with heterogeneous quantum-classical supercomputing: quantum chemistry of protein-ligand complexes. Kenneth M. Merz et al. arXiv (2026). DOI:https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.01138

Sin embargo, el resultado demuestra que estas herramientas empiezan a ser útiles para problemas reales, más allá del laboratorio. En este ejemplo específico, los especialistas sostienen que el método híbrido logró una mejora de hasta 210 veces en precisión en una etapa clave del flujo de trabajo.

Noticias relacionadas y más

En concreto, una mejor comprensión de las proteínas podría acelerar el desarrollo de nuevos fármacos. En la actualidad, crear un nuevo medicamento puede llevar más de una década en insumir miles de millones de euros. Si las simulaciones logran predecir con mayor precisión cómo reaccionará una molécula en el cuerpo humano, ese proceso podría volverse más rápido y menos costoso.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 20 municipios de Málaga donde no ganó Juanma Moreno las elecciones del 19J en Andalucía
  2. Líder Muebles liquida las existencias de su tienda en la avenida de la Paloma en Málaga tras diez años
  3. Roban 1.500 metros de cable de cobre del alumbrado público en varias calles de Málaga
  4. La mítica calle de Málaga que se ha convertido en la que mejor se come de la provincia: 'Enlaza cocina malagueña, vinos, fritura, ensaladilla y porra antequerana
  5. Málaga da luz verde al mayor proyecto de VPO en la ciudad: más de 1.300 viviendas protegidas en el barrio de Buenavista
  6. Un dispositivo en Málaga de control de vehículos identifica a 107 personas: doce son denunciadas por tráfico y nueve por poseer drogas
  7. Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: «Duermo en el coche y ducharme y comer, lo hago en el hospital»
  8. Cambio radical del tiempo en Málaga: la Aemet avisa de la vuelta de la lluvia tras el terral y el calor

Unicaja 65-78 AEK: Fin de ciclo

Unicaja 65-78 AEK: Fin de ciclo

Más ahorro para los conductores: Repsol amplía sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo

Más ahorro para los conductores: Repsol amplía sus descuentos en combustibles hasta el 31 de mayo

GRAVITEO Urban Sports Festival lleva la cultura urbana y el deporte al Circuit de Barcelona-Catalunya

GRAVITEO Urban Sports Festival lleva la cultura urbana y el deporte al Circuit de Barcelona-Catalunya

Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: "Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo"

Ibon Navarro, tras la derrota del Unicaja ante el AEK: "Necesitamos gente con confianza, que no les dé miedo"

Las notas del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL ante el AEK

Las notas del Unicaja en la semifinal de la Final Four de la BCL ante el AEK

Las escuelas infantiles de Málaga claman por la dignidad de la profesión y la mejora de sus condiciones laborales

Las escuelas infantiles de Málaga claman por la dignidad de la profesión y la mejora de sus condiciones laborales
Tracking Pixel Contents