El misterio de la ‘polilla papal’: confirman por ADN una nueva especie oculta en Europa

Un equipo internacional de investigadores ha descubierto en las montañas de la isla griega de Creta una nueva especie de polilla. Identificada gracias a su ADN y bautizada en honor al Papa León XIV por sus colores "nobles", este hallazgo subraya que aún nos quedan misterios evolutivos por descubrir en nuestro entorno europeo.

Un equipo internacional de investigadores acaba de demostrar que en Europa aún quedan misterios zoológicos por resolver. En las accidentadas Montañas Blancas (Lefka Ori) de la isla griega de Creta, han descubierto una especie de polilla hasta ahora desconocida para la ciencia. Su llamativo aspecto "noble" y una profunda carga simbólica han inspirado su nombre científico: Pyralis papaleonei, en honor al Papa León XIV.

Para la entomología moderna, el aspecto físico ya no es suficiente para confirmar una nueva especie. Aunque la Pyralis papaleonei destaca por sus alas anteriores púrpuras cruzadas por bandas blancas y un parche dorado anaranjado, la verdadera confirmación llegó desde el laboratorio.

El equipo de investigadores —proveniente del Museo Estatal del Tirol, el Museo Finlandés de Historia Natural y la Colección Estatal Zoológica de Baviera— recurrió a huellas genéticas para analizar a fondo al insecto. Los resultados de los análisis moleculares revelaron una divergencia genética de aproximadamente un 6% con respecto a su pariente más cercano.

Esta diferencia en el ADN fue la prueba irrefutable de que estaban ante un linaje evolutivo completamente distinto. El hallazgo ha sido publicado en la revista científica de acceso abierto Nota Lepidopterologica.

Referencia Pyralis papaleonei sp. nov. from Crete (Greece) (Lepidoptera, Pyralidae). Peter Huemer et al. Nota Lepidopterologica 49: 63-74. DOI:https://doi.org/10.3897/nl.49.185483

Una tradición de nombres majestuosos

El "bautizo" de este insecto sigue una curiosa tradición taxonómica dentro del género Pyralis. Desde 1775, cuando naturalistas austriacos nombraron a la primera especie del grupo Pyralis regalis ("real"), los científicos han optado por nombres sonoros y majestuosos como princeps (príncipe) o cardinalis (cardenal) para reflejar la belleza de estas polillas.

La elección de papaleonei añade una nueva capa de significado. Peter Huemer, investigador líder del estudio, explica que nombrar a esta especie en honor al Papa León XIV es un llamamiento simbólico sobre la responsabilidad humana en la protección de la naturaleza. De hecho, en la tradición cristiana, los lepidópteros (mariposas y polillas) representan la transformación y el alma inmortal.

Biodiversidad europea en la sombra

Aunque la mayoría de los descubrimientos de insectos (unos 700 al año) ocurren en zonas tropicales, este hallazgo recuerda que la biodiversidad europea todavía esconde secretos. La Pyralis papaleonei parece ser un tesoro endémico restringido a las montañas cretenses y vuela principalmente en junio.

Como advierte el equipo científico, la conservación real solo puede comenzar cuando somos capaces de reconocer, describir y nombrar aquello que estamos perdiendo en la actual crisis de biodiversidad.