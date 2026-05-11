Gestos ecológicos: cuáles merecen la pena de verdad y cuáles son puro postureo verde

Separar el plástico, apagar el cargador, llevar la bolsa de tela a la compra. Hacemos lo que nos han dicho que hay que hacer. Y, sin embargo, la ciencia lleva años señalando que la mayoría nos estamos concentrando en los gestos equivocados.

No tirar comida es más ecológico que reciclar el cartón. Bajar un grado la calefacción ahorra más que apagar el cargador del móvil cuando no se usa. Y salir a comprar con una bolsa de tela, aunque está bien, no mueve la aguja tanto como planificar la compra antes de ir. La ciencia del medio ambiente lleva años midiendo el impacto real de los gestos cotidianos, y el resultado es claro: no todos valen lo mismo. Saber cuáles importan de verdad es la diferencia entre sentirse verde y serlo.

El problema no es reciclar mal

Tiramos mucha comida. Según el Informe del Desperdicio Alimentario en España 2024, publicado por el Ministerio de Agricultura, los hogares españoles desperdiciaron más de 1.097 millones de kilos de alimentos en un solo año, el 97,5% del desperdicio total del país. Y lo más llamativo: el 77,6% de lo que se tira son frutas y verduras que nunca llegaron a usarse: alimentos que compramos, guardamos y acabamos tirando sin abrir.

Aquí es donde la ciencia del comportamiento y la sostenibilidad se dan la mano. Planificar mínimamente la compra, comprar en cantidades más ajustadas y revisar la nevera antes de ir al súper son gestos que tienen un impacto medible y directo. No requieren inversión, ni tecnología, ni grandes cambios de vida. Solo un poco de intención antes de salir de casa.

Tres ideas clave Para que los gestos ecológicos dejen de ser simbólicos y empiecen a tener efecto real, tres prioridades marcan la diferencia: no tirar comida

ajustar la temperatura del hogar

reducir el stand-by de los aparatos. El resto, con práctica, viene solo. La ciencia no pide perfección ecológica. Pide coherencia entre lo que importa y lo que hacemos. Y eso, a diferencia de muchas otras cosas, está completamente en nuestra mano.

El grado que más cuesta bajar

En energía, el gesto con más retorno real es también uno de los más resistidos: ajustar la temperatura de la calefacción o el aire acondicionado. No hace falta pasar frío ni calor; basta con encontrar un rango razonable y mantenerlo estable. Según un análisis publicado por Ciencias Ambientales, los pequeños gestos domésticos bien aplicados pueden reducir el consumo energético del hogar hasta un 30%. El stand-by de los aparatos, el modo eco de los electrodomésticos o secar la ropa al aire en lugar de usar la secadora son hábitos con impacto acumulado real, aunque individualmente parezcan insignificantes.

La clave es priorizar. Y para eso ayuda pensar en términos de impacto por esfuerzo: ¿qué cambio pequeño tiene el mayor efecto? Casi siempre la respuesta no está en el gesto más visible, sino en el más cotidiano.

Sobre esta serie Vivir con ciencia es una iniciativa de T21, el canal de ciencia e innovación tecnológica de Prensa Ibérica. Si quieres leer más reportajes sobre cómo aplicar la evidencia científica a tus decisiones cotidianas, aquí tienes las anteriores entregas: Trucos para gastar menos en el supermercado: lo que la ciencia sabe sobre cómo compramos

Cómo desconectar del móvil sin perderte nada: lo que la ciencia sabe sobre nuestra atención

Experimento de 30 días

Podemos comprobarlo en casa con un plan sencillo de un mes, sin mediciones complejas ni aparatos. Tres frentes: comida, energía y residuos.

En comida, el reto es una semana sin tirar nada cocinado. Todo lo que sobre va al túper o se convierte en otra receta. En energía, elegimos un rango de temperatura para todo el mes y acordamos no tocarlo salvo necesidad real. En residuos, salimos de casa siempre con una bolsa reutilizable y una botella. Al final del mes, hacemos dos preguntas: ¿cuánta comida hemos tirado menos que antes? ¿Cuánto creemos que hemos ahorrado en envases y en factura? No hace falta precisión matemática, sino notarlo.